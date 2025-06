Por Bettina Marengo

Sin la presencia del gobernador Martin Llaryora ni del intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, y con Luis Juez y Gabriel Bornoroni en primera fila, desembarca hoy en Córdoba una avanzada libertaria integrada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el diputado nacional y presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, candidato de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires para las elecciones de octubre.

El evento que los trae es el tradicional almuerzo de la Fundación Mediterránea, que en su aniversario 48 convocará a empresarios, dirigentes y funcionarios a un hotel cinco estrellas de la ciudad de Salsipuedes. El político Francos y el provocador Espert, que no integran el círculo chico de Javier Milei, vienen a la provincia que Bornoroni, jefe del bloque oficialista en Diputados, calificó como “la más liberal” del país con un telón de fondo de buenos números de inflación y malos números de empleo y actividad, y en un escenario nuevo, ultra capitalizable en Córdoba: la detención e inhabilitación de Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad.

En la Mediterránea, la anfitriona será la directora de la entidad, la empresaria Pía Astori, de buena relación con el cordobesismo y con Juan Schiaretti en particular. Estará el presidente del Ieral y fugaz jefe de Anses de Milei, el ex ministro schiarettista Osvaldo Giordano. Los cuatro hablarán al público, que se calcula en unos 360 invitados.

El ausente de la jornada podría ser el diputado Rodrigo de Loredo. Fuentes cercanas al dirigente aseguraron que el jefe del bloque UCR en la cámara baja no estará en la comida/charla de Francos y compañía porque tiene una reunión con gobernadores radicales posterior al cónclave de gobernadores que se realizará en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). “Tiene avión a Buenos Aires al mediodía”, indicaron. Una de sus más cercanas diputadas, Soledad Carrizo, dijo que sí asistirá al evento de Salsipuedes.

En el CFI estará Llaryora, que de a poco empieza a participar de instancias colectivas con otros mandatarios que no son Región Centro o de encuentros a solas. De ese cónclave federal saldrán reclamos al gobierno nacional por fondos como los de la Caja de Jubilaciones de Córdoba y por obras públicas nacionales sin avance, sobre los que Francos tendrá que responder el jueves en el Senado, cuando se presente en el encuentro oficial con los miembros de la cámara alta. En reemplazo del sanfrancisqueño, a la Mediterránea irá el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, uno de los que suena para la lista de diputados de Hacemos Unidos para octubre.

En cuanto al panmileismo, el radical “peluca” Luis Picat tampoco estará presente en Salsipuedes y negó que su ausencia tenga que ver con un gesto de malestar por las retenciones al campo que la Casa Rosada sigue manteniendo. En el PRO las presencias pueden estar divididas. La bullrichista Laura Rodriguez Machado, del sector más cercano a Milei del partido amarillo, tiene previsto ir, pero la concejala Soher El Zucaría, referentes de Mauricio Macri en Cordoba que se quedó con el manejo del partido PRO, dijo que tiene trabajo en las comisiones del Concejo Deliberante. Soher podría secundar a De Loredo en una lista legislativa de la alicaída alianza Juntos por el Cambio, si es que el radical no logra su plan A que es encabezar la lista de La Libertad Avanza y posicionarse de cara al 2027. Si se confirma la inasistencia de ambos a la charla de Francos y Espert, será un dato político de cara al armado electoral opositor en Córdoba, cuyas definiciones espera todo el sistema político local, y que recién se conocerían recién en agosto.

Bornoroni, el jefe de la LLA en Córdoba que tiene la lapicera de la hermanísima Karina Milei para armar las listas de octubre, y Juez, aliado muy cercano del presidente que asegura que no quiere candidatura ni cargos en las legislativas, serán el entorno propio de los visitantes. El hombre de la Cámara de Expendedores no será el único libertario puro en el salón. La dirigente Verónica Sikora confirmó presencia y es posible que también esté Franco Mogetta, ex secretario de Transporte de Schiaretti y ahora afiliado a la LLA, que hace poco volvió a Córdoba con ropaje mezcla armador y candidato.

Del cordobesismo, todo indica que no habrá muchos más funcionarios que el ministro de Gobierno. “Calvo”, respondieron en el Panal ante la pregunta por el acompañamiento del oficialismo provincial. Entre los diputados, Alejandra Torres, esposa de Giordano, estará. Pero el hiperllaryorista Ignacio García Aresca, informó que tiene agenda en Buenos Aires. Carlos Gutierrez, que responde al exgobernador Juan Schiaretti, avisó que este lunes aceptará la invitación de la UNC e irá a la reunión del Consejo Superior con los rectores de las universidades públicas de Córdoba donde se solicitará apoyo a los legisladores nacionales para la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. En la UNC sólo contaban con la presencia del kirchnerista Pablo Carro. De la actividad van a participar los gremios docentes y no docentes y la FUC. Dentro de la moderación universitaria y radical del rector Jhon Boretto, anfitrión de la Nacional, va a ser una actividad crítica y demandante para con el gobierno nacional. Que Llaryora esté en el CFI y el schiarettismo en el rectorado de la UNC, a días de que el exgobernador haga otra incursión el territorio bonaerense donde quiere señorear Espert, puede ser el mensaje de diferenciación suave que, de cara al próximo inicio de la campaña electoral, quiera empezar a dar el cordobesismo con Milei. El jueves, día que Schiaretti va a estar en La Plata con el radical Facundo Manes y algunos barones bonaerenses, y Llaryora y Passerini encabezarán una actividad en Córdoba donde anunciarán más ayuda social a sectores pobres, puede fungir de lanzamiento de la campaña más difícil del PJ local.