Francos se muestró optimismo sobre el apoyo a LLA en Córdoba y no descarta alianzas con otros sectores

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló esta mañana ante Radio Mitre y expresó optimismo sobre la aceptación que LLA tiene en Córdoba; a su vez, no descartó realizar alianzas con otros sectores. "La situación en la opinión pública es muy buena y vamos a tener un apoyo amplio", expresó.

Pese a que reconoció que el Gobierno de Javier Milei posee buena imagen en la provincia, tampoco negó entablar conversaciones y acuerdos con otros sectores. "Esto de ninguna manera quiere decir que no va a haber conversaciones con sectores políticos que piensan muy parecido a lo que pensamos nosotros", sostuvo el Jefe de Gabinete.

En ese sentido, agregó que desde el Gobierno "no estamos cerrados a nada" y que, particularmente, están "fundamentalmente abiertos a encontrar una posición común". Sin embargo, tras ser consultado por el cierre de listas, decidió no revelar nombres y explicó que se trata de "momentos complejos" en el partido. "No me preocupo ahora por eso. Hay que esperar", estableció.

Tras lo dicho, no decidió profundizar más detalles sobre las elecciones legislativas y, en cambio, apuntó su preocupación hacia las elecciones nacionales. "Nos preocupan fundamentalmente las elecciones nacionales, las de octubre, porque queremos incrementar la representación de sectores afines", explicó.

En otro tramo de la entrevista habló sobre el futuro de Fadea, respecto a si pasará a formar parte de la provincia o si el Gobierno decidirá privatizarla. "Fadea es una de las empresas que están para ser privatizadas", expresó en Radio Mitre. "No puedo decir hoy Fadea se va a entregar a la Provincia o Fadea va a ser privatizada", expresó.

El funcionario también reconoció la trayectoria y el prestigio de la empresa, estableciendo que "hay muchos aviones que podían demandar servicio de mantenimiento por parte de Fadea".

En ese sentido, Francos afirmó que el gobernador Martín Llaryora le había planteado en varias ocasiones la idea de llegar a un acuerdo para transferir Fadea a la provincia, acuerdo también realizado para compensar deudas que la Nación tiene con la provincia.

Sin embargo, también aseguró que hay intereses, tanto de la Nación como de la Provincia, "de solucionar problemas que están hace tiempo estancados en la negociación y haremos lo posible por solucionarlo". Francos también afirmó que el gobernador le explicó el interés de adquirir Fadea. "Lo que pasa es que también hay que ponerse de acuerdo en lo que significa, en los valores, etcétera", sostuvo el jefe de Gabinete.

"No es una cuestión de decir 'te lo paso y listo, quédatela'. Hay intereses del Estado Nacional en todo esto que deben ser salvaguardados", concluyó Francos.

Guillermo Francos se encuentra en Córdoba para formar parte de un encuentro organizado por la Fundación Mediterránea. El evento tomará lugar en el salón principal del Hotel Orfeo Suites de Salsipuedes y allí será el orador principal. Por la tarde, el jefe de Gabinete se trasladará hasta el Hotel César Carman de la ciudad de Córdoba, donde se reunirá con dirigentes y referentes libertarios locales.