Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández









Soldano en Mediterránea

El periodista consultaba con su informante sobre una presencia riocuartense en el almuerzo por los 48 años de Fundación Mediterránea, el cual contó con la presencia del jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, y el diputado José Luis Espert.

Periodista: Disculpe, pero tengo que consultarle algo. ¿Vi mal o Laura Soldano anda por Salsipuedes?

Informante: Vio bien. La invitaron al almuerzo de Fundación Mediterranea. Estuvo con Gabriel Bornoroni, que después la llevó a conocerse con Francos y Espert. Si se fija en redes, Bornoroni subió foto con ella. Es la elegida (risas).

P: Pero yo vi foto con Francos, ¿puede ser?

I: ¡Ah, sí! Choluleando un poco, pero seguro también sacando chapa de referente del interior.

P: Imagino que es toda una señal sobre el destino político de Soldano, ¿no?

I: Ha ganado mucho lugar. No importa tanto lo que digan las encuestas, cumple con todos los requisitos del perfil libertario. Yo creo que la van a hacer candidata.

P: ¿Usted dice?

I: A esta altura, es lo que tengo para decirle. Si no, no la mostrarían tanto. Aparte, ella está haciendo méritos armando por toda la región. Ha juntado a muchos violetas del sur y eso vale mucho. Ella está convencida y cerca de cumplir su sueño…

P: ¿Llegar al Congreso?

I: No. Conocer al presidente. Cerca de Francos y Espert, está a pocos grados de separación de (Javier) Milei.

De ferias

El dirigente oficialista se acercaba al periodista con respuestas a una crítica que le hacían al Gobierno por redes sociales.

Dirigente: Vengo a descargarme. ¿Puede creer que haya gente que se queja de las ferias de emprendedores que organiza el Gobierno?

Periodista: ¿Ah sí? No estaba al tanto. El domingo anterior se hizo una grande, ¿no?

D: Sí. La del Parque Sarmiento, por el día del padre. Muchísima gente ahí, vendiendo y comprando. Es una oportunidad para los emprendedores. Más de 300 participaron. Por eso me sorprende que ahora salgan a criticar.

P: ¿Quiénes?

D: Los resentidos. Leo por ahí en una de esas páginas de noticias anónimas que escribieron una opinión sobre la precariedad laboral, diciendo que los feriantes son informales y que esto no es una oportunidad sino una imposición por la falta políticas públicas inclusivas. Me impresionó, la verdad. Se ponen cada vez más creativos para criticarnos.

P: Veo que al final les da importancia a los anónimos.

D: Tan anónimos no son. Tiene firma esa publicación. Patricia González, ¿le suena?

P: Es un nombre bastante común…

D: Es la que fue candidata a presidenta de vecinal Barrio Las Quintas. ¿Se acuerda del lío que armaron porque no le dejaron a su grupo encabezar la lista?

P: ¿Es nazarista?

D: Más del lado de Yvon Tesio y PAIS. Estaban en la Granja de Ideas, ¿entiende?

P: Ellos hacían ferias, ¿no?

D: ¡Claro! A eso me refiero. Quiero saber si todos los emprendedores que iban a esas ferias tenían los mismos “problemas” que le critican a la Feria municipal. ¿No se dieron cuenta de que acá nos conocemos entre todos? Es como dicen: el que puede, puede y el que no, critica.

P: ¿No hay algo de cierto en esto de que la gente acude a las ferias por la falta de oportunidades reales?

D: Pero eso es un diagnóstico que excede a esta gestión, me parece. ¿Nos tenemos que hacer cargo de la crisis? Bueno, ahí nos tienen generando espacios para los emprendedores. ¿Qué tiene de irreal esa oportunidad? Que se busquen un tema honesto para salir a pegarnos. Mire que hay muchos, pero la feria no es uno de nuestros puntos débiles (risas).







Grich pide informes por RU.GE.PRE.SA

El informante radical llegaba a la periodista para comentarle sobre el pedido de informe presentado por el legislador departamental, Ariel Grich, en relación al cierre de la sede local del Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud.

Informante radical: Me parece que esto les puede interesar, ya que no se está hablando tanto del tema. El cierre de la sede física de RU.GE.PRE.SA.

Periodista: La verdad que me enteré por un posteo de Grich. No he visto mucho más que eso.

I R: Eso mismo. Hay un pedido de informe en la Legislatura sobre el tema. El legislador dijo que esto puede impactar mucho en las familias de las personas con discapacidad que necesiten hacer algún tipo de trámite presencial o que iban a recibir orientación en las oficinas.

P: ¿Qué se pregunta en el pedido de informe? No sé si algún funcionario ha hablado al respecto.

I R: La idea es conocer al menos los fundamentos de esta decisión porque, formalmente, no se conocen las razones. También hay que pensar en aquellas personas que no pueden viajar a la Capital y precisen de alguna consulta o trámite presencial en el organismo. El planteo del legislador tiene un componente que, creo yo, le apunta a una “fortaleza” del actual gobierno provincial: el federalismo. Yo reconozco que este gobernador ha mostrado otro tipo de cercanía con algunos intendentes de la región y que muchos municipios no podrían hacer nada sin la asistencia de la Provincia. Pero después pasan cosas como ésta y es una contradicción que hay que señalar.





Trapitos: ¿Sale esta semana?

El informante del Concejo Deliberante dialogaba con la cronista sobre la posibilidad de que la ordenanza de “ordenamiento de la actividad de trapitos, cuidacoches y limpiavidrios” sea aprobada en la próxima sesión.

Informante: No es 100% certero pero hay posibilidades de que esta semana se apruebe la ordenanza de los trapitos.

Periodista: El otro día pensaba en eso. Seguramente haya acompañamiento de la oposición, ¿o no?

I: Yo esperaría a conocer las expresiones de cada bloque. Puede que acompañen pero marquen sus diferencias o que directamente no acompañen o se abstengan. Recuerde que tanto radicales como nazaristas han considerado que la ordenanza no tendría mucho sentido porque el Ejecutivo “ya tiene herramientas” para abordar situaciones de conflictividad en la vía pública.

P: Hubo un debate fuerte en Telediario sobre el tema.

I: Claro, cuando la concejala (Antonella) Nalli dijo que el Municipio no podía seguir “haciendo diagnósticos”. De todos modos, yo creo que el tema es más complejo de lo que parece y que la pata social del proyecto, si es bien aplicada, será muy importante para acompañar a estas personas y ayudarlos a reconvertir su actividad.

P: Interesante que esta aprobación se pueda estar dando a pocos días del aniversario de la gestión.

I: Tiene sus ventajas aprobarla ahora, claro que sí. Porque no deja de ser un “puntito” más para anotarse. Pero también va a ser otro tema con el que intentarán raspar desde la oposición. Independientemente de si acompañan o no.