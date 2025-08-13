Provincia aportará $4.000 millones al plan de 100 cuadras de pavimento

Por Gabriel Marclé

El eje obra pública se posiciona como uno de los más importantes del proyecto cordobesista de cara a las próximas elecciones legislativas y el Gobierno de Córdoba dio una nueva muestra de ello ayer en Río Cuarto. El gobernador Martín Llaryora y el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, firmaron un convenio para la pavimentación de 100 cuadras en la Capital Alterna, con una inversión provincial de 4.000 millones de pesos.

El objetivo es reforzar el plan de infraestructura vial que el municipio llevará adelante en distintos barrios de la ciudad una vez se adjudique la obra a una de las empresas que presentó oferta en la licitación. El programa comenzó como un plan financiado íntegramente por la administración municipal finalmente contará con un aporte provincial que cubrirá gran parte de las obras presupuestadas en 6.500 millones de pesos.

Llaryora destacó que este aporte provincial busca “potenciar el plan municipal de pavimentación” y subrayó el impacto que tendrá en la vida cotidiana de los vecinos: “Una calle de tierra no es lo mismo que una de pavimento. El asfalto cambia el barrio, mejora la calidad de vida y genera empleo. Queremos seguir acompañando obras de esta índole en Río Cuarto”.

En el mismo sentido, De Rivas afirmó que “no hay posibilidad de desarrollo para una ciudad sin infraestructura” y ponderó el trabajo conjunto con la Provincia: “Con este acuerdo podremos avanzar desde septiembre en las 100 cuadras de pavimento previstas en cinco barrios. Agradezco al Gobernador por este acompañamiento que impulsa el crecimiento de Río Cuarto”. Acompañamiento más que importante para la gestión municipal que finalizó el año pasado aspirando a no depender de los aportes provinciales para poner en marcha su programa.

Durante el acto, ambos mandatarios también resaltaron el avance de la Nueva Circunvalación, a la que definieron como “la obra civil más importante de la Argentina”. Llaryora adelantó que en poco tiempo más contará con siete frentes de trabajo en simultáneo, lo que —según remarcó— “transformará para siempre la infraestructura de la ciudad, salvará vidas y optimizará los tiempos de traslado”.

Obra pública en el centro de la agenda, justo cuando se empiezan a definir el tablero electoral -el sábado cierran listas- y el gobernador Llaryora construye el apoyo de sus bases regionales. Una de las más importantes, la de la capital alterna, destaca por el desarrollo de infraestructura y es uno de los ejemplos principales con los que el modelo Córdoba buscará contrastar con la motosierra de Javier Milei.

La obra de 100 cuadras

Según el acuerdo, la ejecución y dirección técnica de los trabajos estarán a cargo del municipio, mientras que Vialidad Provincial tendrá a su cargo la supervisión e inspección. El plazo estimado para la finalización de las obras es de 12 meses, y se prevé el inicio de las tareas en septiembre, una vez culminadas las licitaciones.

Desde la gestión municipal destacan que, si bien Río Cuarto tiene altos niveles de cobertura en servicios como agua (99%), cloacas (90%), gas (67%) e iluminación LED (92%), casi la mitad de sus calles aún son de tierra (46%, unas 2.800 arterias).

Respecto a la distribución de las primeras 100 cuadras, De Rivas puso en valor el trabajo de planificación urbana, priorizando los accesos principales a cada barrio. En Banda Norte, se intervendrán las calles Saturnino Segurola, Cuba y República Árabe Siria. En Alberdi, los trabajos alcanzarán Entre Ríos, Vicente López y Planes, Ignacio Pirovano, Intendente Daguerre y Montevideo. En el sector oeste, la obra se enfocará en Blas Parera, Lorenzo Suárez de Figueroa y Roma. Mientras que, en el sur, las tareas llegarán a Juan de Dios López, Pedro Vargas, Unión de los Argentinos, Doctor Martín de Alba, Juan Filloy, Remedios de Escalada y General Soler.