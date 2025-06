Por Bettina Marengo





Luego de haber ratificado que la condición para integrar la lista legislativa de La Libertad Avanza es representar “al cien por ciento las ideas del presidente” Javier Milei, el diputado nacional Gabriel Bornoroni desembarcará este viernes en el departamento Calamuchita, que según su entorno es uno de los últimos que le quedan por recorrer en las visitas al interior que viene realizando los fines de semana para ampliar las bases del espacio oficialista.

El jefe del bloque de LLA en la Cámara de Diputados, que responde a la secretaria general de la Presidencia, la hermana y responsable de los armados electorales, Karina Milei, encabezará junto a su segundo en el partido, Gonzalo Roca, una serie de actividades en el territorio calamuchitano. Ahí el referente del PJ provincial es el intendente de Villa General Belgrano, Oscar Santerelli, pero los Alesandri supieron señorear años la zona. En 2023, el gobernador Martin Llaryora perdió las elecciones y el radical Mauricio Jaimes se quedó con la banca departamental en la Legislatura. El hecho de que el expresidente de la Cámara de Expendedores de Combustible le camine el interior al cordobesismo, sobre el que tiene expectativas de recuperación de cara al 2027, no es neutro para el Panal.

Según supo este diario, Bornoroni y Roca harán proselitismo puro de campaña: se reunirán con referentes, dirigentes locales y empresarios de la zona, entre ellos Canteras Blancaley y la fábrica de tractores y maquinarias Rolandh, para finalizar con un acto político en Villa General Belgrano, en el predio La Irene, el viernes por la tarde. Dirigentes como Marcos Ré (funcionario de Pami), Hernán Mancuso, Nicolás Cánovas, y el ex Secretario de Gobierno Municipalidad de Villa Yacanto y actual concejal, Sebastián Juan.

También habrá afiliaciones, algo que el celo libertario no deja abierto a todo el mundo. Lo suele reclamar la capitalina Verónica Sikora, considerada por el oficialismo violeta una “simpatizante”.

Los violetas van al territorio con la idea de armar y fortalecer “lo suyo” de cara a las elecciones de octubre y al horizonte 2027, lejos de alianzas con otros espacios. “Por más leones en el Congreso”, es el lema que mueve el espacio. El objetivo del recorrido, sostuvo Bornoroni, es “el fortalecimiento interno de La Libertad Avanza, para llevar la mayor cantidad de diputados que representen y defiendan las ideas del presidente Javier Milei”, que deben ser “gente común, personas de bien que sean cien por ciento libertarios”. Una posición distinta a la que expuso Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de Milei, que en su paso por Córdoba para participar del almuerzo por el aniversario 68 de la Fundación Mediterránea, abrió la puerta a acuerdos o alianzas con espacios y dirigentes no puros, que están trabajando con Milei.

En el panmileismo miran de cerca los movimientos de Bornoroni porque entienden que las decisiones sobre las candidaturas a diputados no se conocerán hasta agosto y dependen de Karina y su gente. Rodrigo de Loredo, que ayer le mandó señales al gobierno nacional con un video de IA donde relativiza el impacto del ajuste de Milei en las provincias e inculpa a Llaryora por al aumento de los servicios e impuestos en Cordoba, tiene un plan B con un PRO local al que ninguna encuesta le da sobrevida y menos luego del fracaso en CABA, su bastión. Pero tiene un plan A, que es encabezar la lista libertaria. Bornoroni le pone límites a él cada vez que pronuncia el adjetivo “puros”.

Luis Juez dice que no quiere nada para octubre y que, en todo caso, las listas locales no se van a resolver acá en Córdoba sino en las oficinas de Karina. En el entorno juecista ven un problema grande para las listas que no sean oficialistas como la libertaria y la llaryorista, pero saben que un traspié de De Loredo con, eventualmente, Juntos por el Cambio, posiciona mejor al senador como jefe de la oposición a Llaryora. Mientras, niegan que Martín Juez, concejal capitalino e hijo del líder del Frente Cívico, quiera un lugar en las listas de diputados de LLA. Los juecistas guardan todas las fichas de un acuerdo para el 2027, con la mira puesta en la Gobernación, elección para la cual sí apuestan al apoyo de Milei. “Nada que enturbie la relación”, remarcan.