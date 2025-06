Por Redacción Alfil

El polémico video creado con Inteligencia Artificial (IA) que difundió el jefe del bloque radical en Diputados, Rodrigo de Loredo, tuvo su correlato en la reciente reunión que se llevó adelante en la Mesa Provincia-Municipios. Porque sobre el final del encuentro, donde los intendentes y funcionarios de la Provincia abordaron cuestiones que tienen que ver con los salarios y el pago de aguinaldos, en un cónclave del que también formó parte el gobernador Martín Llaryora, los jefes comunales decidieron firmar un documento en el que rechazan el controvertido material que publicó en sus redes De Loredo.

“Los intendentes y presidentes comunales reunidos en la Unidad de Trabajo Provincia-Municipios y Comunas expresamos nuestro más enérgico repudio al uso malintencionado de herramientas de Inteligencia Artificial por parte del diputado De Loredo”, arranca diciendo el comunicado que lleva la firma de los representantes de los foros.

“Manipular su imagen y su palabra (la del gobernador) con fines políticos no sólo constituye un acto de irresponsabilidad, sino también una falta grave de ética”, continúa el comunicado y cierra: “en tiempos en los que la política debe ofrecer certezas, soluciones y verdad, la desinformación, la mentira fabricada y la degradación del adversario por medios artificiales no pueden tener lugar en la democracia madura. Córdoba necesita que se construya, no que se destruya”.

Entre los firmantes se destacan por Hacemos, el intendente de Alta Gracia, Marcos Torres; Darío Chesta, de Río Segundo; Oscar Santarelli, Villa General Belgrano; Claudia Acosta, Mi Granja y Juan Pablo Inglese, Presidente Concejo Deliberante Villa María. Del radicalismo: Roberto Casari, de Vicuña Mackenna; Cecilia Garay, de Villa del Totoral; y Ricardo Martín, Serrezuela. El libertario Adrián Radice, de Villa El Chacay; los vecinalistas Sebastián Demarchi, (Morteros) y Maximiliano Rivarola (Villa Dolores); del Comupro, Guillermo Ristorto, (Pampayasta Sud), Mariano Galfré (James Craick) y Gustavo Reitano (Morrison) y por el Mucora, Emiliano Paredes de Tanti.

Marcos Torres expresó que: "en Córdoba siempre nos hemos caracterizado por el respeto y la calidad institucional. Es parte de nuestra identidad y de nuestra forma de gobernar. Por eso, lamento profundamente el ataque inmerecido al gobernador Martín Llaryora, quien representa democráticamente a todos los cordobeses".