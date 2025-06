La compañía comunicó al Ministerio de Trabajo provincial que no podrá abonar el Sueldo Anual Complementario y peligra el sueldo mensual. El SPIQyP anunció que implementará "acciones gremiales correspondientes" contra la petroquímica en caso de no cumplir con los pagos en los plazos legales.

La Justicia condenó al ex jefe comunal y ex legislador de la UCR a 3 años de prisión por abuso sexual y coacción contra cuatro mujeres, pero no lo inhabilitó para ejercer cargos públicos.