Con el jefe del bloque radical en Diputados, Rodrigo de Loredo, envuelto en la polémica por el uso de la inteligencia artificial con la imagen y la voz trucada del gobernador Martín Llaryora, el radicalismo salió a ejercer una defensa. Particularmente, aquellos que reportan de manera directa al titular de la bancada en la Cámara baja como la jefa del interbloque en la Unicameral, Alejandra Ferrero y el legislador, Miguel Nicolás.

“ ¿Se escandalizan con la Inteligencia artificial? Y no con el 1.500.000 de dólares para refaccionar el casino de Carlos Paz, no con el Incendio de Apross, no con el robo a los jubilados, no con la precarización de docentes y policías. ¿La creatividad les molesta? Más duele la corrupción y la falta de prioridades”, dijo Ferrero y agregó: “matan con impuestos y tarifazos a los cordobeses. Nos silencian, arman Sesiones Especiales para echar la culpa al Gobierno nacional y cuando la IA traduce su doble discurso, se movilizan. !!!Que los movilice así la pobreza que hay y la que gastan ustedes!!!”.

En tanto, Nicolás señaló: “el doble discurso de Llaryora quedó al descubierto. Cacarea en Buenos Aires mientras destruye, no gobierna Córdoba y recorre el mundo pidiendo préstamos en dólares. ¡Lo que les jode a los peronistas es que el Llaryora de la Inteligencia Artificial dice la verdad y el real miente!”.

Todo esto en una jornada donde los cruces en redes entre legisladores estuvieron a la orden del día por lo expuesto por el radical.

Más temprano, el jefe de la bancada oficialista, Miguel Siciliano sostuvo que “lo que hizo el diputado nacional Rodrigo de Loredo es vergonzoso, inaceptable e inmoral. Pero además, constituye un delito”. “Ninguna persona —y mucho menos un diputado nacional— puede utilizar la voz, el rostro o la imagen de otra, y menos aún la del gobernador de una provincia, para hacerle decir lo que no dijo, para hacerlo mentir o inducir a la sociedad al rechazo”, agregó.

Mientras que el socialista Matías Chamorro, integrante del bloque de Hacemos, afirmó: “me parece de una gravedad institucional inusitada. Espero que un fiscal de oficio esté evaluando si esto no configura un tipo penal”.