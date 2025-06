Siciliano repudió el uso de la IA por parte de De Loredo: "Es vergonzoso, inmoral y constituye un delito"

El legislador y jefe del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, criticó duramente al diputado radical Rodrigo de Loredo por publicar un video generado con inteligencia artificial en el que el gobernador Martín Llaryora simula hacer comentarios irónicos sobre su propia gestión.

El legislador describió la publicación de De Loredo como "vergonzoso, inaceptable e inmoral". Sin embargo, también sostuvo que lo que hizo "constituye un delito". Tras lo dicho, declaró apuntando duramente hacia el radical: "Ninguna persona, y mucho menos un diputado nacional, puede utilizar la voz, el rostro o la imagen de otra, y menos aún la del gobernador de una provincia, para hacerle decir lo que no dijo, para hacerlo mentir o inducir a la sociedad al rechazo, como claramente busca, a través de un engaño deliberado hacia quienes lo están mirando".

Tras lo dicho, Siciliano detalló que el "delito" cometido es aún más grave ya que lo realiza un Diputado Nacional. "Lo es aún más por la investidura institucional que ostenta quien lo comete. Se trata de un diputado nacional, atacando al gobernador de todos los cordobeses", apuntó el legislador.

En ese sentido, cuestionó la moralidad del radical al publicar dicho video. "¿Cómo puede pretender un diputado nacional ser creíble o hablar de ética, cuando recurre al uso de herramientas como la inteligencia artificial para mentir, engañar y burlarse de la confianza de la gente?", sostuvo.

"Hoy le tocó al gobernador Llaryora a ser víctima de esta locura y de esta mentira. Mañana le puede tocar a un adolescente, a un padre de familia, a un trabajador, a un empresario. Es muy grave el uso de la inteligencia artificial para mentir, desprestigiar y ensuciar, y mañana le puede tocar a cualquier ciudadano", mantuvo el funcionario provincial.

"Estoy convencido de que esto responde a la desesperación de De Loredo, que cada día ve más comprometida su posibilidad de ser reelecto. Pero en política no vale todo. No vale mentir, no vale engañar, no vale violar normas ni utilizar la imagen de otro para fabricar falsedades públicas y notorias", profundizó.

Exigió que la Justicia actúe de oficio, que el diputado pida disculpas públicas y que el radicalismo lo sancione internamente. “En política no vale todo. No vale mentir, engañar ni violar normas”, enfatizó Siciliano.

El video de De Loredo

El martes por la tarde, el diputado radical publicó el controversial video en sus redes, lo que sería denominado popularmente "Deepfake". El mismo consiste en la simulación ironizada de un discurso de Martín Llaryora.

En el video que posteó, De Loredo aprovecha para cuestionar aumentos en impuestos y el enfrentamiento de Córdoba con la Nación. "Cordoversismo. Peronismo. Basado en hechos reales, escrito y dicho por la IA", escribió De Loredo al compartir la pieza audiovisual.