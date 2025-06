Carlos Paz: piden la renuncia del defensor del Pueblo por conducir alcoholizado

En las últimas horas comenzó a circular un video que desató un escándalo en Villa Carlos Paz. Las imágenes proyectan al defensor del Pueblo, Victor Curvino, conduciendo por la Costanera mientras sostiene una copa. A su lado, había una mujer quien fue la que grabó la situación.

El video se difundió días antes de las elecciones en las que Curvino buscaba la reelección como titular de la Defensoría del Pueblo. La escena, aparentemente después de una salida nocturna, incluye risas y chistes, particularmente sobre la Seguridad Urbana.

En el registro audiovisual se escucha a la mujer decir: "El defensor del Pueblo chupando en la Costanera…", a lo que Curvino responde: "Seguridad Urbana no me deja en paz… loco, me siguen los muchachos de Seguridad Urbana. ¿Dónde está el intendente para que ponga orden?" La conversación concluye con la mujer afirmando: "Encima está chupado…"

Aunque se desconoce el contexto del video, se presume reciente debido a la mención del cargo de Curvino, lo que sitúa el hecho después de agosto de 2021. El video fue difundido de forma masiva por Whatsapp, lo que posteriormente fue compartido en otras redes.

Tras la difusión, diferentes sectores políticos repudiaron el accionar de el Funcionario municipal en el video. El Frente Cívico repudió el hecho y desde el sector detallaron que lo ocurrido "no solo constituye una falta gravísima de responsabilidad personal y pública, sino que mancha el rol institucional que representa y evidencia el desprecio con el que algunos funcionarios tratan a los ciudadanos y a las normas de convivencia".

"No se trata únicamente de un error individual: es una forma de hacer política que ya no queremos más en nuestra ciudad. Por ello, exigimos la renuncia inmediata del Defensor del Pueblo, ya que su continuidad en el cargo resulta incompatible con los valores de integridad, ética y respeto a la comunidad que debe representar", señaló el espacio.

Por su parte, el bloque de concejales de Juntos por Carlos Paz, publicaron el video en sus redes sociales acompañado por un comunicado en el que también exigían su renuncia inmediata: "El rol institucional que ocupa exige ejemplaridad, respeto a la ley y conducta ética intachable", describieron.

Tras lo dicho, señalaron: "esta situación no solo pone en riesgo vidas humanas, sino que daña profundamente la credibilidad de una institución que debe defender los derechos de todos los vecinos. Exigimos su inmediata renuncia, porque no se puede ejercer un cargo tan sensible sin el compromiso moral que el rol exige".

Este domingo 29 de junio Carlos Paz deberá elegir quién será el responsable de encabezar la Defensoría del Pueblo. Victor Curvino, junto a Jorge Álvarez, busca su reelección en el cargo. Su campaña había transitado sin controversias hasta el momento.