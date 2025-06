Por Bettina Marengo

Martin Llaryora se manifestó “injuriado” por el video de Inteligencia Artificial que difundió el diputado radical Rodrigo de Loredo y pidió que el jefe del bloque UCR en la cámara baja “retire” la pieza de las redes y “pida disculpas”. “Me han injuriado y eso duele”, remarcó el mandatario, que no lograría la desaparición del video pero sí una derrota política del legislador nacional.

Lo hizo desde Río Cuarto, ante estudiantes de escuela secundaria, al inaugurar una escuela con orientación agrotécnica, y aprovechó para aleccionar a los adolescentes sobre el mal uso de la tecnología y la IA. “Mal usada, mata o hiere”, señaló. El mandatario no dejó en claro si denunciará o no a De Loredo ante la Justicia por el uso de su imagen y su voz en un video trucho, pero el gobierno provincial dijo que llegará hasta “las últimas consecuencias” para buscar resarcimiento por esa imagen de un supuesto Llaryora cometiendo “sincericidio” sobre la gestión provincial.

En el sur provincial y luego de una catarata de mensajes de dirigentes oficialistas expresando en redes su repudio a la estrategia del radical, y hasta con Luis Juez rechazando la forma, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, salió a fijar la posición oficial del Panal, casi al mismo tiempo que Llaryora decía a los estudiantes: “esto está mal, no hay que hacérselo a nadie”. “Me han llamado de todos lados”, contó el mandatario, al momento que, casi como si lo estuviera pensando en ese momento, en la escuela, deslizó que “tendría que denunciar” a De Loredo. “Pero no lo hice”, dijo. Los que lo conocen de años aseguran que no acuerda con judicializar la política. Al cierre de esta nota no había novedades al respecto y no se conocía si algún fiscal provincial había decidido actuar.

Calvo calificó al video de “injuria de enorme gravedad institucional y política”, exigió a De Loredo que “tenga la valentía de pedir disculpas y que baje el video malintencionado”, y deslizó que detrás del producto exhibido podrían estar “los servicios”. “Nosotros dudamos que lo haya hecho De Loredo”, afirmó el ministro, sin profundizar en sus sospechas.

¿Cree Llaryora que detrás está Sergio Darío Neiffert, el bonaerense con poca experiencia que conduce la AFI y responde al asesor estrella de Javier Milei, Santiago Caputo, con quien De Loredo ha tejido una buena relación? En el video de IA, Milei sale bien parado porque el falso Llaryora admite que el ajuste nacional explica solo el “veinte por ciento” del incremento de impuestos y tarifas en Córdoba.

Más allá de las expresiones públicas, hay lectura en el Panal sobre el paso dado por RDL. Circula la sensación algo ambigua de un De Loredo preocupado (“desesperado”, sostienen) porque La Libertad Avanza podría ubicarlo tercero o quinto en la lista legislativa de octubre y no como cabeza, como el radical aspira. O, si va con la alianza “Juntos outlet”, quedar en el llano, abajo de la lista K. “Tenemos varias encuestas que le dan ocho puntos”, deslizan los llaryorsitas. Como sea, evalúan que la pieza de IA fue un intento de hacer “buena letra” ante La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

Ambiguo el sentir cordobesista porque al proyecto del jefe del Ejecutivo no le conviene que el excandidato a intendente de la ciudad de Córdoba pierda volumen frente a Juez de cara a la competencia opositora por la candidatura a la Gobernación en 2027. El senador salió rápido a diferenciarse de su (¿ex?) aliado. Calificó de “espanto” al video, consideró que va a “terminar beneficiando” a Llaryora porque se habla de la forma y no del contenido de los dichos ni de los problemas de administración y de gestión del sanfrancisqueño y habló de “pelotudez marca cañón”. “Se puede convertir en un “boomerang”, dijo Juez y lanzó: “Si tenes que usar la inteligencia artificial es porque te falla la natural”.