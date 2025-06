Por Felipe Osman

Un grupo de legisladores, concejales y funcionarios del llaryorismo puro habría sido comisionado por el gobernador para caminar la capital, según versiones coincidentes a las que Alfil tuvo acceso.

Entre los nombres de los ‘llaryoristas puros’ puestos a rodar en la ciudad estarían los ediles del riñón: Nicolás Piloni, Marcos Vázquez, Pedro Altamira y Mauricio Romero; los legisladores de la capital de extracción netamente llaryorista: Ileana Quaglino, María del Rosario “Charo” Acevedo y Edgardo Russo; y al menos un funcionario de los planteles provinciales: Marcelo Rodio.

El objetivo de esta mesa sería recorrer los barrios, auditar las demandas de los vecinos, y transmitirlas a la esfera de gobierno que corresponda para darles pronta resolución.

Como primera observación, el armado de esta mesa vendría a confirmar cierta inquietud del Centro Cívico respecto de la marcha de la gestión provincial y municipal en la ciudad que concentra casi medio padrón electoral. El llaryorismo jamás demostró intenciones reales de constituir tropa propia en la ciudad, y esta definición se mantendría estable, sin embargo, sí está interesado en contar con un testimonio, de primera mano, sobre cómo valoran los vecinos el día a día del Gobierno, y agregar un canal adicional para vehiculizar las demandas de los cordobeses en las 14 seccionales.

Los observadores más suspicaces de la gestión peronista creen que hay, además, intención de achicarle la marca al delasotismo: por un lado, planteando una suerte de auditoría, desde el territorio, a la gestión municipal, y por el otro, siguiendo de cerca los pasos de Natalia de la Sota, que ha empezado a moverse por las seccionales.

No debe perderse de vista que la diputada jamás renunció a su autonomía en la Cámara de Diputados y, además, edifica una alternativa para competir en octubre por fuera de Hacemos Unidos si el oficialismo no la incluye en la cima de su boleta.

Las especulaciones alrededor de este tema son conocidas y han tenido lugar en estas páginas pero, a modo de simple recordatorio, debe reparar en que la diputada apuesta a acaparar el voto peronista anti-Milei que no se siente contenido por un oficialismo provincial que no es categórico a la hora de rechazar el modelo del Gobierno Nacional. La incógnita radica en si esa masa crítica es lo suficientemente atractiva como para seducir a la conducción del espacio, que no puede pedir garantías sobre la organicidad de la diputada ni saber de antemano qué costos correlativos puede acarrear sumarla a la boleta.

Por otro lado, vale la pena preguntarse cómo se dará la convivencia entre esta mesa de dirigentes llaryoristas y el viguismo.

El espacio referenciado en la senadora sigue dominando las estructuras territoriales del PJ y, a decir verdad, no fue jamás desafiado por el llaryorismo, antes, ni por el passerinismo, luego. Muy por el contrario, el viguismo fue un puntal esencial en la llegada del ahora gobernador a la Provincia y del actual intendente al Palacio Municipal.

Además, si la misión de esta mesa será, en parte, vehiculizar reclamos, muchas de las puertas que deberán golpear serán de despachos gobernados por funcionarios encuadrados dentro del viguismo, con lo cual una buena convivencia no sólo es esperable en base a los antecedentes, sino también en razón de los propósitos.