Por Bettina Marengo



Un acto institucional organizado por la Secretaría de Energía de la Nación y un almuerzo político con el sello del villamariense Martín Gill, todo en el departamento San Martín y en ambos casos con convocatoria a intendentes del PJ y de otros espacios políticos, será el marco de la primera visita pos PASO del candidato presidencial Sergio Massa a la provincia de Córdoba.

La invitación protocolar a los jefes comunales corrió por cuenta de las autoridades nacionales, pero la lista se confeccionó en Córdoba, por los dirigentes del espacio Unión por la Patria. Hablan de más de ochenta invitados. Están los propios, los scharettistas y los mixtos. En el Panal, importantes voces del schiarettismo que ahora también son parte del llaryorismo, le bajaron el precio al interés que los caciques territoriales puedan tener para ir a reunirse con el candidato de UP y aseguraron preventivamente que el PJ provincial está con el presidenciable gobernador Juan Schiaretti.

Para el 22 de octubre, el renovador tiene necesidad de crecer en Córdoba a al menos el doble de los 8,6 puntos que sacó en primarias, tras una campaña corta y desorganizada. Desde hace días, el principal armador de Massa en el interior, Juanjo Alvarez, está en tierras mediterráneas conversando radialmente con dirigentes del peronismo provincial. Massa o Milei, es el argumento de hierro para pedir el voto útil al peronismo cordobés de cara a octubre. El objetivo es rasparle puntos a los 27 que logró Schiaretti en primarias, no se sabe cuánto, y recuperar el voto propio histórico. Tal vez sumar algo de Larreta. Y luego hablarle al votante de Milei. Con ese plan, la de hoy será una de varias visitas de Massa a Córdoba.

El acto oficial será por la mañana en Tio Pujio donde el Ministro de Economía va a lanzar un tramo de lo que sea quizás la obra más importante de la gestión del actual gobierno nacional, el gasoducto Néstor Kirchner. En este caso, el segmento de la Reversión Gasoducto Norte, con licitación para lo lo que va de Pujio a La Carlota. Junto a Massa vendrá su gente del Ministerio de Economía, la secretaría de Energía de la Nación, Flavia Royón (que tiene además su propia agenda), y posiblemente el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, antiguo jefe de Gill. También se habla de algunos gobernadores del PJ de la provincias del norte, pero al cierre de esta nota no había certezas. El gobernador Schiaretti está invitado pero no irá. Tampoco el vice Manuel Calvo ni los ministros provinciales. Como señal política de ninguneo y de posición sobre el tema energético, el gobierno cordobés enviará al acto, en representación, a Sergio Mansur, secretario de Biocombustibles y Energías Renovables de la Provincia.

“El justicialismo de Córdoba y todo el equipo de Hacemos Unidos trabaja por la candidatura de Schiaretti, cada día más convencidos de que es el único candidato con capacidad de sacar a la argentina adelante. Y encontramos en toda la dirigencia el compromiso suficiente, tal cual lo ratificaron en las PASO y lo harán en las elecciones generales del 22 de octubre”, señaló un funcionario provincial al diario Alfil. La misma fuente aseguró, contra lo que afirman varios jefes comunales, que no hay telefonazos para presionar a la no asistencia a las actividades massistas, porque “no hace falta decirles nada. No van a ir salvo los que ya están ahí (en el espacio Unión por la Patria). Los jefes comunales convocados para hoy por UP pertenecen a los distintos departamentos, pero en especial de Unión, Marcos Juárez, General San Martín, cercanos a Gill y por influencia del gasoducto, y Punilla, vinculados a Carlos Caserio.

“Todos saben que el único candidato que representa a los intereses de Córdoba es Schiaretti”, finalizó la fuente, en sintonía con la posición oficial de Hacemos Unidos, que es bancar al gobernador hasta al menos el 22 de octubre. Una posición que comparte al menos en público el electo gobernador Martin Llaryora, más interesado en el día después de las elecciones y quedar posicionado para una eventual reconstrucción del PJ nacional que en el actual escenario electoral.

Hasta ahora, el acto en Tio Pujio está convocado a las 11,30 en la zona rural del pueblo, que queda a 7 kilómetros del centro. A esa hora la convocaron a la intendenta local, la peronista Nancy Schiavi.

Massa viene con poco tiempo porque a la tarde tiene agenda en Rosario, pero tras el anuncio de la licitación toda la comitiva, junto a los dirigentes de UP y los intendentes invitados, partirán al almuerzo que se realizará en un salón de eventos de Villa María, a 17 kilómetros de Pujio. Dicen los organizadores locales que no es la idea esta vez hacer fotos políticas de Massa con intendentes cordobeses pero sí empezar a trabajar el “voto útil” con ellos y la “catástrofe” que implicaría que Milei se acerque a ganar en primera vuelta. El objetivo es “Massa presidente”. Nadie desconoce la importancia de un bloque oficialista robusto, pero si la opción es votar al tigrense con los diputados del “gringo”, bienvenido será, afirmó off the record un peronista que está en la organización de lo de hoy.

Pero nadie pierde de vista dos cosas: que muchos de los intendentes sobre los que asienta o se quiere asentar el massismo perdieron sus elecciones, y que Alberto Fernández, luego del fracaso de Mauricio Macri y en el marco de una ola ganadora del Frente de Todos, tuvo un techo de 30 puntos en Córdoba en 2019.