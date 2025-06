Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández









UEPC entregó un petitorio a Llaryora

La periodista dialogaba con el informante sobre el petitorio que UEPC le entregó al gobernador Martín Llaryora en el marco de la inauguración de la Escuela Secundaria de Formación Profesional.

Informante: Hoy (por ayer) se entregó el petitorio al gobernador. Silvia David (secretaria general de la UEPC Río Cuarto) se lo dio en persona. Hay un par de puntos clave como la revisión de las condiciones laborales de la docencia y refuncionalizar la APROSS y presentar a los beneficiarios las auditorías de la obra social. Entre varias cosas.

Periodista: ¿Cómo estuvo eso?

I: La conducción no planteaba que sea una protesta pero sí manifestar que hay docentes en desacuerdo con lo que fue la última paritaria. Y le digo que al gobernador lo tomó un poco por sorpresa el petitorio, por lo que se vio.

P: Lo saco un poco del petitorio, ¿cómo viene lo de las otras agrupaciones de docentes? Porque algunas ya se están organizando y disienten mucho de la conducción de David.

I: Con todo lo que viene pasando en Capital y las asambleas escolares para pedir la reapertura de la paritaria, hay un par de pronunciamientos muy fuertes de la agrupación Docentes en Marcha. Si bien es algo que emerge de la UEPC Capital, ha generado repercusiones en toda la provincia. Bueno, acá hay agrupaciones que están encolumnadas con el frente “Unidad desde las escuelas”. Y no les tembló el pulso de señalar a la conducción de David por considerar que “está sostenida por la Celeste Provincial”.

P: Ella lo ha negado…

I: Obviamente. Aunque uno ve que tiene un discurso moderado que muchos afiliados consideran que no es acorde a la situación que atraviesa actualmente la docencia. Para que dimensione como están las cosas, en algunos comunicados han acusado a la lista Negro de “apropiarse de la delegación que fue recuperada de la Celeste cuando toma decisiones sin consultar a las bases”. Sigue caldeada la cosa.









La Rural se hace esperar

El periodista recibía el mensaje de un dirigente peronista, quien comentaba sobre la situación que aqueja al campo ante la vuelta de las retenciones en su máxima expresión.

Dirigente: Prepárese porque se vienen días movidos en el campo. ¿Vio que están empezando a moverse los tractores?

Periodista: Salen comunicados. Muchos. ¿Usted cree que se avecina un quiebre?

D: Si le respondo en base a lo que he leído de algunas entidades importantes, presiente que el Gobierno se va a pegar un golpe porque el enojo es grande. Ahora, si me guio por lo que veo acá en Río Cuarto, es todo mímica.

P: ¿Mímica de quién?

D: De los productores. En general lo digo. Como si estuvieran bailando una coreografía con Javier Milei. Ahora se enojan, gritan un poco y después el Gobierno les da lo que quieren. Todos contentos, Milei héroe nacional y aquí no ha pasado nada. Ahora, en la Sociedad Rural de Río Cuarto parece que ni siquiera se enojan. Ya no.

P: ¿Por qué lo dice?

D: Salen todos a decir algo, pero acá eligen el silencio. Si les pregunta, van a decir que están en contra de cualquier impuesto que atente contra los productores. Ahora, no te sacan un comunicado efusivo ni por casualidad. Bancan a full a este Gobierno.

P: ¿Usted dice que no se van a expresar por el aumento de los DEX?

D: Yo creo que no. Tal vez me sorprendan y digan algo, pero yo no les creo. Han demostrado que son super partidarios. A Milei no le dicen nada y al gobernador (Martín Llaryora) le pegan cada vez que pueden.

Garitas seguras

El periodista consultaba con su informante en el Concejo Deliberante sobre los temas que forman parte de la agenda legislativa.

Periodista: ¿En qué anda últimamente el Concejo?

Informante: En varias cosas, pero le comento algo que puede interesarle. Salió un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de las garitas. Dice que en Río Cuarto hay 250 paradas de colectivo, y solo 17 están en condiciones seguras. En base a eso, Primero Río Cuarto tomó el tema y presentó proyecto propio.

P: ¿El bloque lo presentó?

I: Es una iniciativa de la concejal Ana Laura Vasquetto, que ya apuntaló hace unos días el tema de las apuestas online en los jóvenes. Ahora, está impulsando un sistema de padrinazgo de Garitas. Básicamente, proponen que vecinos, instituciones o empresas puedan colaborar para equipar las garitas con un kit de seguridad.

P: Interesante. ¿Sería que el Estado no se haga cargo de eso, sino los interesados?

I: Y claro. Medio que da la idea de que la Municipalidad no activa el mantenimiento de las garitas y entonces la mayoría tiene problemas por todos lados. Sin luz, sin techo, sin vigilancia… algunas están directamente abandonadas. Es lo que reveló el estudio de la Defensoría. Si las garitas están así, ¿cómo queremos que la gente se sienta segura?

P: ¿Y qué se plantea con este kit?

I: Que cada garita tenga un botón antipánico, un intercomunicador conectado con la central de monitoreo y una luminaria especial.

P: ¿Y el “padrino” tiene que hacerse cargo de todo? ¿Hasta del mantenimiento?

I: Bueno, ahí es clave el acompañamiento del Estado. Al primer paso lo da la gente, pero al mantenimiento que lo acompañe la Muni. Eso dice el proyecto.

P: ¿Le ve futuro a la propuesta?

I: Yo creo que es muy posible hacerlo, más si el oficialismo no se toma esto como una ofensa. Se ha visto que, cuando hay predisposición positiva, entre los bloques se entienden y sacan la iniciativa en conjunto. Pero si hay voluntad, estas cosas pueden marcar la diferencia. Lo que no se ve, no se arregla. Y una garita sin luz es justamente eso: algo que no se ve.

Ordenanza “a punto”

La cronista dialogaba con el informante del Concejo Deliberante, en la previa al tratamiento de la ordenanza de “ordenamiento de la actividad de cuidacoches y limpiavidrios”. En diálogo con LV16, el concejal Ignacio Biga consideró que habrá acompañamiento de algunos bloques opositores a partir de lo que se ha trabajado en comisión.

Periodista: ¿Se aprueba esta semana entonces? La ordenanza de los trapitos.

Informante: Todo indica que sí. Se ha trabajado en algunas modificaciones que pidió la oposición. Precisar algunas cuestiones en relación al rol de los inspectores y las sanciones. Por ejemplo, más allá de las multas económicas, se plantea que también se pueda hacer trabajo comunitario.

P: Ese punto debe ser bien receptado en general.

I: Le diría que la gran mayoría coincide en el objetivo general de ordenar la actividad pero obvio que hay matices sobre cómo hacerlo. Creo que, si se lograron los consensos, capaz no se arme tanto revuelo en la sesión. O sí…

P: Ha pasado que se acompañen iniciativas pero aún así se raspe un poco al oficialismo.

I: Hasta el próximo episodio (risas).