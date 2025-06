Por Felipe Osman

Con 326 delegados acreditados empezó ayer, pasadas las 15, la Asamblea de Delegados Escolares de la UEPC Capital, que votó semanas atrás una moción para intimar a la Junta Ejecutiva Central del gremio a convocar asambleas escolares, y adelantó entonces que, de no hacerlo, la propia Asamblea de Capital llamaría a los docentes de las escuelas de la ciudad a debatir, en cada unidad educativa, la necesidad de lanzar un “plan de lucha” para buscar la reapertura de la paritaria.

En el camino, la Junta Ejecutiva Central del gremio, bajo control de la lista Celeste, le contestó que el Estatuto Social del sindicato no otorgaba esa facultad a las delegaciones, advirtió desde sus redes sociales que quienes asistieran a las asambleas escolares podrían quedar expuestos a sanciones, e incluso denunció ante el Ministerio de Educación la convocatoria de la Delegación Capital.

Al cabo de la (extensa) Asamblea de Delegados, la oposición gremial, conformada por agrupaciones de izquierda, independientes y autoconvocados, consiguió acordar, en una moción única, un “plan de lucha” que no incluye medidas de paro, quedando trunco el motivo inicial de la convocatoria, que se proponía presionar al Centro Cívico con la amenaza del no reinicio de clases tras el receso invernal. Sin embargo, sí resolvió avanzar en una serie de medidas.

La delegación capitalina definió participar de un Plenario Provincial Docente el sábado para coordinar un plan de acción con docentes de toda la provincia, formar parte de la movilización que el 3 de julio compartirán distintos sindicatos estatales hacia el Centro Cívico reclamando reapertura de paritarias, y realizar otra, en contra turno, el 22 de julio, al regreso del receso invernal.

Esta protesta, que también tendrá por destino final al Panal, tendrá una parada previa en la sede de la UEPC provincial, adonde los opositores se proponen “repudiar la práctica antisindical y exigir asambleas escolares y de delegados en toda la provincia” y exigir “un plan de lucha provincial, con paros y movilizaciones”. Finalmente, la delegación convocó también a una nueva asamblea de delegados a celebrarse el 28 de julio, para mantener la presión para reabrir la paritaria.

Valen dos consideraciones: la primera, evaluar si la convocatoria fue o no exitosa. Y la segunda, dimensionar la interna que fractura a la UEPC.

A la primera: la asamblea contó con la asistencia de 316 delegados escolares sobre un total de aproximadamente 600 que hay en capital. No fue abrumadora, pero estuvo en la media de la asistencia habitual para asambleas en las que no se analiza una propuesta salarial. Por otro lado, en las asambleas escolares previas, se recabaron 215 mandatos, sobre un total aproximado de 600 establecimientos educativos con delegados. La disonancia entre el número de mandatos, delegados y establecimientos responde a qué no todos los establecimientos tienen un delegado, y los más grandes tienen más de uno. Y, más importante aún, a que no en todos los establecimientos se realizaron asambleas, sino en apenas una fracción de ellos.

A la segunda: la grieta en UEPC parece tornarse cada vez más profunda. Las asambleas de esta semana, como la movilización fechada para el 22 de julio, plantean un desafío abierto de la Delegación Capital a la Junta Ejecutiva Central, y se inscriben en un contexto general en el que los autoconvocados y las agrupaciones de izquierda horadan a las conducciones peronistas, que mantienen un diálogo mucho más fluido con el Gobierno Provincial.