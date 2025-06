Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







El rechazo a De Loredo llegó al Concejo

La cronista dialogaba con el informante del Concejo Deliberante, minutos después de finalizada la sesión. Una de las intervenciones más resonantes fue la del concejal nazarista, Franco Miranda, quien se sumó a la crítica al diputado Rodrigo de Loredo pero a la vez recordó un episodio de fake news que se vivió durante la campaña electoral del año pasado. “Lo viví en carne propia y no hay que asombrarse porque, como fuerza política, nos ha pasado. Nuestra candidata sufrió embates de las fake news. Cuando te toca, no sabes qué hacer y a quién remitirte, no hay una ley que te defienda. Pero no es la IA. Son las personas las que cruzan los límites. Como no había nada malo para decir de nuestra candidata, inventaban cosas”, dijo el edil.

Periodista: ¿Qué me dice de esos últimos minutos? No hubo proyecto de repudio pero algunos concejales aprovecharon para pronunciarse.

Informante: Milagros Obregón fue la que rompió el hielo con eso, con un discurso contundente en contra de lo que hizo el diputado radical.

Periodista: (Guillermo) Natali también se prendió.

I: Trató a De Loredo de burro pero me sorprendió que citara a Luis Juez con lo que dijo sobre la “falta de inteligencia natural”. Igual, el mejor momento nos lo dio (Franco) Miranda.

P: Durísimo. Y hace mucho que no se hablaba del tema de las fakes de aquella campaña.

I: Me dio la impresión que, además, lo dijo en un tono muy serio y mirando fijamente a la presidenta del Concejo. Claramente, fue un mensaje para el oficialismo y por eso creo que a muchos les cuesta imaginarlos en un mismo esquema que el del gobierno municipal. Al menos a los más cercanos a Nazario. En un programa de TV, Adriana llevó pruebas de que las páginas que instalaban y pagaban para promocionar fake news tenían vínculos con páginas ligadas al oficialismo. En fin, me pareció una oportunidad bien aprovechada por el concejal.

P: ¿De la UCR solo habló (Gabriel) Abrile?

I: Sí.Medio random todo. Dijo que, ya que se estaba hablando de cualquier cosa por fuera del orden del día, le parecía más preocupante lo de la reelección indefinida de los legisladores bonaerenses. Ah, y no se si fue casualidad o qué, pero Antonella Nalli se levantó justo cuando Obregón había empezado a hablar de lo de De Loredo.