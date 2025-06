La reacción de la oposición ante la detención del director de Policía Caminera

A raíz de la detención de Maximiliano Ochoa Roldán, director de Policía Caminera, junto a otros agentes por presunta asociación ilícita, coacción, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos graves; legisladores de la UCR manifestaron su repudio y señalaron que el oficialismo nacional formaría parte de una "corrupción estructural".

"Otra vez la Justicia nos sorprende con la detención de parte de la cúpula de la Policía de Córdoba, en este caso a Maximiliano Ochoa Roldán, director de Policía Caminera", expresaron los legisladores. Tras lo escrito, apuntaron hacia al Ministro: "Aunque ya no creemos que esto sorprenda a nadie, a excepción del ministro Juan Pablo Quinteros quien se acaba de mostrar acongojado y, como ya lo hemos dicho, superado por la situación".

En ese sentido, señalaron que Ochoa Roldán fue ascendido por Quinteros, quien había descrito a la cabeza de la policía caminera como una persona "intachable". "¿Cómo puede ser que el Fiscal González, en tan poco tiempo, desde el ascenso de Ochoa Roldán hasta ahora, haya descubierto un entramado de corrupción como el descripto, sin que se haya hecho durante un tiempo más largo?", plantearon los radicales.

"¿Nadie sabía nada?, ¿nadie sospechaba nada? Evidentemente el ministro Quinteros no. De hecho, volvió a premiar con un ascenso a un efectivo que termina tras las rejas por corrupción.", expresaron.

Tras lo dicho, aclararon que el gobierno provincial forma parte de esta "corrupción estructural": "no es el ministro Quinteros quien manda a investigar a sus subalternos, no es el jefe de la bancada oficialista Miguel Siciliano quien duda del accionar de la fuerza, no es el gobernador Llaryora quien lleva adelante estas investigaciones, porque ellos forman parte de esta corrupción estructural", manifestaron

En ese sentido, elogiaron el trabajo del fiscal Guillermo González, quién fue el que ordenó la detención Ochoa Roldán. "Por suerte, aun la justicia es un poder independiente en Córdoba, y esto es producto de un gran trabajo del fiscal González", señalaron.

Finalmente, mantuvieron que el escándalo "responde a 26 años de un gobierno que, evidentemente, se está cayendo a pedazos, que ya no puede esconder con la mano la impunidad y la negligencia con la que se maneja".

Por otro lado, el legislador del Frente Cívico, Walter Nostrala también apuntó contra el gobierno provincial a través de un tuit en la red social X. "¿Hasta cuándo el Gobernador Llaryora va a seguir con esta peligrosa e irresponsable improvisación en materia de Seguridad? Da miedo ver en qué manos estamos en Córdoba. Debe dar la cara y hacerse cargo. La responsabilidad es toda suya", acusó Nostrala.