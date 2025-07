Por Bettina Marengo



Ante un auditorio empresarial y con anfitrión muy cercano al presidente Javier Milei, el gobernador Martín Llaryora hizo equilibrio entre elogios y reparos respecto a la gestión libertaria y defendió el “modelo Córdoba” y la función de un “estado inteligente”. Fue en un almuerzo de la Bolsa de Comercio de Córdoba, al que el mandatario asistió como invitado especial de un encuentro donde Guido Sandleris, presidente de la fundación ECOSUR, y el ministro de Finanzas de la Provincia, Guillermo Acosta, expusieron sobre el Balance de la Economía Argentina en tiempo de Milei.

Junto al gobernador estuvo el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, con quien compartió, un rato después, un evento en el espacio Quality con referentes de comedores populares de la ciudad. Allí, junto a funcionarios municipales y provinciales, anunció un aporte extra de 600 mil pesos para los referentes sociales, en medio de un discurso con dos sobresalientes: mucho más duro con el modelo del ajuste nacional que en la Bolsa, y muy “vendedor” de Passerini, a quien agradeció por los cuatro hospitales municipales abiertos y por el boleto educativo gratuito, pese a que es la Provincia quien lo costea.

En la entidad bursátil con sede en la zona norte de la ciudad, Llaryora coincidió con su titular, Manuel Tagle, sobre el éxito del presidente de la Nación en controlar la inflación y en ajustar la macroeconomía, y destacó que Córdoba tiene un “modelo para sentirse orgulloso” por su superávit, infraestructura y resultados en educación, a lo que le sumó la reciente colocación de bonos públicos para refinanciar deuda y costear obra pública. En ese punto, y en vísperas, o casi, de las definiciones sobre las listas para diputados nacionales para las elecciones de octubre, el mandatario citó al exgobernador Juan Schiaretti, al quien quiere como candidato por Córdoba, con su frase de cabecera, atribuida originalmente al canciller alemán Konrad Adenauer: “tanto mercado como sea posible, tanto estado como sea necesario”. Una herejía socialdemócrata en plena Bolsa.

El sanfrancisqueño dejó en claro que su gente en el Congreso de la Nación apoyó todas las medidas económicas impulsadas por Milei, y sostuvo que también colabora “sosteniendo la paz social” en la provincia, pero aclaró que también tiene que defender los intereses de los cordobeses y de sus sectores productivos. De lo primero, puso como ejemplo que Córdoba fue una de las primeras provincias en adherir al blanqueo endógeno dispuesto por Nación para que la gente pueda sacar los “dólares del colchón” sin costos impositivos ni penales. En cuanto a las diferencias, sostuvo que no podría acompañar retenciones a las producción industrial o automotriz ni las retenciones al sector agropecuario. “No puedo no expresarme en contra de las retenciones”, casi se disculpó el jefe del Panal, y aclaró que al hablar del sector automotriz no solo habla de las terminales sino “de toda la cadena productiva” y del impacto en el empleo. “Córdoba no tiene regalías sino retenciones”, se quejó. En ese marco, anunció la reducción del 5% de la tasa de Ingresos Brutos a emprendimientos e inversiones que se instalen en la zona sur-sur y noroeste de la provincia, a fin de promover el desarrollo de esas regiones. El oficialismo presentará un proyecto de ley en la Legislatura con esta promoción en un lapso de 30 días.

Sobre el aporte a la paz social, destacó que la situación social no es tensa en Córdoba porque, pese al recorte de la Nación, el Panal sostuvo “el incentivo docente y el boleto educativo, y la atención en salud”, cuya demanda, según dijo, subió un 35% por la caída del empleo. “Si restringiera la atención en el sistema público de salud, habría conflictos”, fue la explicación que dio al mencionar la contención social que brinda el Estado.

El mismo dato vinculado a salud dio el sanfrancisqueño en el acto con sectores populares. Lo mismo con la demanda de raciones del Paicor, que subió entre un 13 y un 16%, con extensión de servicios a escuelas donde antes no había, como el tradicional Carbó. Ante la gente de los comedores, no habló de paz social sino de comida: “No voy a permitir que un pibe se quede sin un plato de comida por el superávit fiscal; prefiero estar más ajustado (en los números de la provincia) pero que un chico pase hambre”, afirmó.