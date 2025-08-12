Enroque corto

Ferrer y ¿un cambio de opinión?

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, fue uno de los hombres del fin de semana a raíz de unas declaraciones que había lanzado el viernes, horas después de la decisión de Rodrigo de Loredo de no competir en la interna con Ramón Mestre.

Informante Radical: ¿Lo vio a Ferrer? ¿Vio lo que dijo?

Periodista: Sí, que no piensa mover un dedo por la lista del radicalismo en las Legislativas y que no va a trabajar por la boleta de Mestre.

IR: No, a eso lo dijo el viernes.

P: ¿Y ahora qué dijo?

IR: No todo lo contrario, pero…

P: ¿Cómo?

IR: Estuvo en Cadena 3 y escuche lo que dijo. “No me voy a ningún lado, voy a seguir presidiendo la UCR, voy a generar las condiciones para que la lista de nuestro partido tenga las herramientas que necesita para competir”, tiró Ferrer.

P: Pero…

IR: Sí, antes había dicho otra cosa. Pero el radicalismo se lanzó con todo en esa publicación en las redes y hubo mucha gente que bancó el razonamiento y la decisión de Ferrer. Lo dejo y le mando un abrazo.

Keegan, candidato

El dirigente del desarrollismo cordobés avisó que volvía al ruedo y ahora confirmó su participación en octubre.

Periodista: ¿Se lanza nomás?

Informante: Se lanzó. Alfredo Keegan que hace poco reasumió la presidencia de Acción para el Cambio, (APEC), confirmó que jugará en octubre y que irá por una banca en Diputados

P.: ¿Por ese espacio?

I.: Claro. Después de 20 años dedicado a la actividad privada vuelve con la fuerte convicción de defender las ideas del desarrollo que hoy están ausentes de la agenda política actual. Así lo explicó.

Pico de tensión en Epec

El periodista entró a las redes sociales de la Empresa de Energía para chequear si había un corte programado en su zona, y se llevó una sorpresa al ver una producción fotográfica de mujeres en bikini. No sin alguna sorna, llamó a su contacto en RR.PP. de Epec.

Periodista: Estimado, veo que ha decidido innovar con las campañas publicitarias de Epec. Lo felicito, ¡hace tiempo que las redes estaban bastante descoloridas!

Informante: Ja, ja, ja… Cállese, no se haga el tonto. Nos hackearon la página de Twitter y la de Instagram.

P.: ¿Se sabe quién, cómo y por qué?

I.: Vaya a saber… Lo importante es que ya recuperamos la cuenta de Twitter, que es la que más utilizamos para difundir información institucional. Con la de Instragram, estamos en proceso...

P.: Mire usted, y yo pensé que se trataba de una innovadora estrategia de marketing…