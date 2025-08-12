Enroque Corto
El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, fue uno de los hombres del fin de semana a raíz de unas declaraciones que había lanzado el viernes, horas después de la decisión de Rodrigo de Loredo de no competir en la interna con Ramón Mestre.
Informante Radical: ¿Lo vio a Ferrer? ¿Vio lo que dijo?
Periodista: Sí, que no piensa mover un dedo por la lista del radicalismo en las Legislativas y que no va a trabajar por la boleta de Mestre.
IR: No, a eso lo dijo el viernes.
P: ¿Y ahora qué dijo?
IR: No todo lo contrario, pero…
P: ¿Cómo?
IR: Estuvo en Cadena 3 y escuche lo que dijo. “No me voy a ningún lado, voy a seguir presidiendo la UCR, voy a generar las condiciones para que la lista de nuestro partido tenga las herramientas que necesita para competir”, tiró Ferrer.
P: Pero…
IR: Sí, antes había dicho otra cosa. Pero el radicalismo se lanzó con todo en esa publicación en las redes y hubo mucha gente que bancó el razonamiento y la decisión de Ferrer. Lo dejo y le mando un abrazo.
El dirigente del desarrollismo cordobés avisó que volvía al ruedo y ahora confirmó su participación en octubre.
Periodista: ¿Se lanza nomás?
Informante: Se lanzó. Alfredo Keegan que hace poco reasumió la presidencia de Acción para el Cambio, (APEC), confirmó que jugará en octubre y que irá por una banca en Diputados
P.: ¿Por ese espacio?
I.: Claro. Después de 20 años dedicado a la actividad privada vuelve con la fuerte convicción de defender las ideas del desarrollo que hoy están ausentes de la agenda política actual. Así lo explicó.
El periodista entró a las redes sociales de la Empresa de Energía para chequear si había un corte programado en su zona, y se llevó una sorpresa al ver una producción fotográfica de mujeres en bikini. No sin alguna sorna, llamó a su contacto en RR.PP. de Epec.
Periodista: Estimado, veo que ha decidido innovar con las campañas publicitarias de Epec. Lo felicito, ¡hace tiempo que las redes estaban bastante descoloridas!
Informante: Ja, ja, ja… Cállese, no se haga el tonto. Nos hackearon la página de Twitter y la de Instagram.
P.: ¿Se sabe quién, cómo y por qué?
I.: Vaya a saber… Lo importante es que ya recuperamos la cuenta de Twitter, que es la que más utilizamos para difundir información institucional. Con la de Instragram, estamos en proceso...
P.: Mire usted, y yo pensé que se trataba de una innovadora estrategia de marketing…
Facundo Torres asumió la presidencia del PJ | En el avión y con Pampita… | Denunciaron a Cornet en Villa Allende | El PJ de Punilla mostró unidad y respaldo a Llaryora | A uno que sondearon varios, les dijo que ‘no’ y va por más
Debate por impuestos | JR Banda Norte sentó postura
Sigue la guerra en el PRO | Un intendente radical levantó la voz | Pasado no tan pisado | Camusso al PD, ¿y el PD a La Libertad Avanza?
“Provincias Unidas”, la alianza de los gobernadores | Curioso elogio de Massot a Natalia de la Sota | Guerra de lilitos
Máxima tensión en el mundo radical | Las perlitas de la presencia de Bullrich en la Bolsa | Folloni, en la Provincia | Galo apuntala a Busso en el sur
Acciones y reacciones en un peronismo que, por más formas que cuide, comienza a crujir. La diputada y el cordobesismo dicen no elegirse mutuamente como blanco de campaña, pero ya hay fuego cruzado.
Los candidatos a diputados por la Lista 3 ya se reunieron para delinear la campaña, mientras que Generación X ratifica que no abandonará el partido que tanto les costó conducir. Algunos dirigentes todavía no superan la crisis interna, mientras el elefante de una nueva oportunidad para unir al radicalismo les pasa por delante.
Desencantado con el pragmatismo de la Casa Rosada, el fundador del Partido Libertario de Córdoba se prepara para lanzar su candidatura a Diputados. A la espera de la lista, propios y extraños interpretan las señales que dejó el cierre de alianzas.
El gobernador se tienta con un tablero que contenga una decena de opciones para las Legislativas de este año. Lejos de un esquema polarizado, avizora un escenario atomizado que le generen condiciones más favorables a un Schiaretti. El impacto de la aparición del senador.