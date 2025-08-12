Enroque corto en Río Cuarto

Río Cuarto12 de agosto de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández


Soldados que se bajan

La periodista recibía un mensaje del informante radical de la región sobre la renuncia del presidente de la UCR Adelia María, Rodolfo Boero. 

Informante regional: Van cayendo soldados. Me contaron que el presidente del comité de Adelia María avisó que renunciaba. Me reenviaron el audio. Dijo que es por razones personales pero también marcó su desacuerdo con la situación que atraviesa el partido. 

Periodista: No es para menos. ¿Habrá influido todo el tema de interna sí/interna no?

I R: Sin dudas. Fue una semana muy enquilombada. Dijo que además no se siente identificado con esta forma de hacer política, “con estas peleas y desprolijidades”. Dijo que seguirá siendo radical pero no comparte las formas. Se espantó y, la verdad, no lo culpo. Con el panorama que tenemos, no va a ser el último en hacerlo.


Expectativas libertarias

El periodista consultaba con su informante en el frente libertario de la ciudad sobre las sensaciones que deja el inminente cierre de listas en La Libertad Avanza de Córdoba.

Periodista: Semana clave, ¿no? Quería saber cómo andan los libertarios de la ciudad, Laura Soldano y su gente…

Informante: Por lo que he visto, hay ansiedad. Pero lo más notorio es el ánimo.

P: ¿Cómo?

I: Y…están bajos. 

P: ¿En serio? No lo veía venir.

I: Es que están muy metidos en la campaña porque lo hacen por Javier (Milei), pero también han visto algunas señales que podrían confirmar lo que se temían al inicio de este camino.

P: ¿Y eso qué sería?

I: Quedarse sin lugar.

P: ¿Qué? ¿Usted cree que Soldano no entra?

I: Está complicado. Les pasa el mal de siempre, que no distingue entre peronistas, radicales y libertarios: todo se cierra en Córdoba capital y mientras más cerca estás de allí, más chances tenés.

P: ¿Y sienten eso acá?

I: Yo creo que sí. No están lo efusivos de otros tiempos. Veremos el sábado…

¿En horas de trabajo?

El informante opositor se cruzaba con la cronista en el microcentro de la ciudad. 

Informante: ¿Anduvo por la zona del Paseo de la Ribera en estos días? 

Periodista: El fin de semana sí. Pero hacía mucho que no andaba por ahí. ¿Qué pasó?

I: Yo recién vengo de ahí por cuestiones de laburo y en las últimas semanas me he cruzado a un funcionario municipal. Me dijeron que ha estado laburando en el lanzamiento de un emprendimiento. Que por supuesto, está en todo su derecho de tener una actividad privada pero, ¿no se supone que a la mañana los funcionarios están en horario laboral? Me llamó la atención verlo a esas horas… 

P: ¿Y no va a decir quién?

I: Es alguien joven y que estuvo desde el inicio de la gestión Llamosas. Pero no diré más. Se dice el pecado, no el pecador (risas).

