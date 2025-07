Por Gabriel Marclé

Como era de esperarse, el 2 de julio no pasó desapercibido para la gestión de Guillermo De Rivas, que enfrentó una fuerte reacción opositora al cumplirse su primer año de gobierno y también una amplia banca de los propios. Con antecedentes marcados por tensiones en torno a impuestos, seguridad y servicios durante 2025, los principales críticos del Ejecutivo aprovecharon la fecha para renovar cuestionamientos y posicionarse en el debate público. Voces opositoras y figuras políticas se sumaron a una agenda de reproches que ya venía tomando forma y que encuentra en efemérides como esta una oportunidad para amplificar su discurso.

Del otro lado, el oficialismo mostró cohesión y respaldo interno. La defensa vino tanto desde dentro del gabinete como de parte del espacio Hacemos Unidos por Córdoba, que recordó los motivos que lo llevaron al triunfo electoral en 2024. Al mismo tiempo, reconocieron las dificultades del año y las atribuyeron al complejo escenario que atraviesan los municipios, marcado principalmente por restricciones económicas.

Así fue que apareció la voz de Juan Manuel Llamosas, antecesor del actual intendente y quien cimentó el camino para su llegada al poder. Como gesto de aniversario, el exjefe municipal y actual vice del Banco de Córdoba resaltó los logros de la gestión en medio de un escenario difícil. Básicamente, le destacó haber podido administrar el Municipio en los tiempos de motosierra que iniciaron con la gestión de Javier Milei.

“La gestión está recién comenzando, pero lo cierto es que el contexto es muy complicado para gobernar. En ese marco, Guillermo y su equipo están haciendo un muy buen trabajo, poniendo sobre la mesa los temas que hoy preocupan a los riocuartenses, en la coyuntura que se vive a nivel nacional”, señaló Llamosas, que cumplió su primer aniversario en 2017, con un mejor vínculo del Estado nacional con los intendentes —en aquel momento, con Mauricio Macri como presidente.

Llamosas eligió hablar del aniversario derrivista insistiendo en la influencia del contexto socioeconómico, la falta de obra pública nacional y el desfinanciamiento de los municipios. “El Gobierno nacional no acompaña a las provincias y municipios en materia de transporte, educación y salud. Entonces, son circunstancias que requieren abordar estos temas con responsabilidad y trabajo en equipo junto a la Provincia, como viene haciendo Guillermo”, indicó.

En ese marco, también destacó la implementación del programa “La Muni en tu Barrio”, lanzado durante este año de gestión. “En el contexto actual es importante estar cerca de la gente y llevar los servicios del Municipio a los barrios, cuando las necesidades de la gente se incrementan”, señaló.

Las palabras del exintendente se sumaron a las expresiones que todo el derrivismo llevó a las redes sociales para celebrar los éxitos de estos primeros 365 días. Sin embargo, las voces de la oposición también se hicieron escuchar con fuerza. Uno de los portavoces del lado negativo de la gestión municipal fue Gonzalo Parodi, quien fuera rival de De Rivas en las urnas del 2024.

A través de sus redes sociales —y con video incluido—, el dirigente radical lanzó duras palabras contra la gestión municipal, enfocándose principalmente en la identidad de la administración y señalando que actúa “sin rumbo claro ni planificación”.

Parodi, cuyas esporádicas apariciones suceden para encender la discusión en momentos puntuales de la gestión derrivista, señaló que las decisiones del Ejecutivo local parecen regirse por el “voluntarismo” antes que por una visión de ciudad, y cuestionó la “opacidad” de un gabinete que consideró “desgastado y errático”.

El dirigente radical viene desde hace tiempo planificando su vuelta a la primera plana política de la ciudad, por lo que encontró en esta efeméride la oportunidad justa para reavivar reclamos que se fueron acumulando en el año. En materia de seguridad, denunció el debilitamiento de la Guardia Urbana y el aumento de hechos violentos. En lo económico, reflotó la cruzada opositora contra el “tarifazo” y denunció al intendente como responsable de “una masacre tarifaria que castiga a los sectores medios y populares”. Transporte y cierre de partos en la Maternidad Kowalk fueron otros puntos del balance negativo expuesto por el excandidato, quizá el que más repercusión generó entre los dirigentes opositores.

La diferencia en los análisis provocó un ida y vuelta: los defensores fueron criticados por los detractores y viceversa. En particular, tras la publicación de Parodi, representantes del peronismo cruzaron al radicalismo por el tono del mensaje, recordando el resultado electoral de 2024. “A los erradores seriales de diagnósticos no les alcanzó la derrota humillante de un año atrás”, chicaneó el funcionario y tuitero más picante del derrivismo, Armando Chiappe. Desde el bando de Parodi respondieron: “Un resultado electoral no los exime de la culpa. Gestión mediocre”. Clásico cruce entre peronistas y radicales riocuartenses.