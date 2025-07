Se sabe que Juez prefiere no jugar en las elecciones de medio término de octubre y que viene pregonando desde hace bastante que La Libertad Avanza tiene que presentar candidatos propios y puros para mejorar “la cantidad y la calidad” de la representación parlamentaria libertaria. Insistió con eso en las conversaciones con los hermanos, y ofreció “dar una mano” en la campaña que se avecina, se entiende que con fiscales y estructura militante. Juez se mostró como el jefe de una tropa consolidada que le puede servir, en esta elección, al proyecto de Milei. El oficialismo nacional tiene la idea de llevarse cinco diputados de Córdoba, para lo cual necesita ganar con el 50% o un poco menos. Al Frente Cívico, al menos en este escenario, no le interesa tener un candidato expectable en la lista libertaria. No le sirve, en rigor, porque al ingresar por La Libertad Avanza, el diputado quedaría alineado al oficialismo nacional y desglosado de las necesidades de su terminal cordobesa. Nunca se sabe si las necesidades dejan de confluir,

Como sea, la lista, que seguramente será “pura”, está en manos de Karina Milei y de los Menem. Lo van a definir luego de que resuelvan las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, cuyas elecciones adelantadas son el 7 de septiembre, con cierre de listas el 19 de julio. Parece que es ya, pero falta mucho.

Todavía no se sabe cómo jugará el cordobesismo, que empezó a mostrar en gestión, más que nunca, a Manuel Calvo, el ministro de Gobierno que suena como el candidato legislativo de Martín Llaryora. Pero el Panal no descarta que Juan Schiaretti decida finalmente aceptar el destino de salir segundo en su provincia. Tampoco lo descarta el juecismo. ¿Qué va a pasar si en estos 30 días que faltan para empezar a definir alianzas y candidaturas nacionales, el dólar se dispara y la inflación pega un salto, y la imagen de Milei cae? “Estén atentos”, dicen desde la rosca más profunda.

Juez sabe que 2027 queda lejos para un presidente que necesita atravesar bien las elecciones de medio término y asegurarse, no la mayoría en el Congreso, pero sí más volumen para poder aprobar “la segunda parte de las reformas” libertarias que se propone. Pero sostiene la idea de ir por la Gobernación de Córdoba, aun cuando se imponga el libertario Agustín Laje, a pedido de Milei, en la lista de diputados y éste saque 50 puntos. “Humildemente” suele decir, y muestra encuestas donde está bien instalado. Los más optimistas en el entorno juecista aseguran que el ex intendente de Córdoba Capital tiene “medio guiño” del jefe de Estado para su proyecto 2027. “Pero hoy no puedo pedirle al presidente lo que el presidente no me puede dar”, razona y aclara el senador. Tal vez cuando Juez dice que la conversación con el presidente fue “sin temas tabú” y con “total sinceridad”, se referían a la sucesión de Martin Llaryora.

Fuera de los temas ásperos, hablaron de los gobernadores, de la dificultad que dice Milei tiene para que “entiendan” su proyecto macro, de las elecciones de Buenos Aires y de su viaje este sábado a Chaco, provincia aliada, luego del fracaso electoral en Formosa y la caída del acuerdo en Corrientes con el radial Valdes.

Bonus track

El consejo de no aliarse ni ceder lugares a otros partidos no es bueno para Rodrigo De Loredo, cuya mejor opción sería encabezar para La Libertad Avanza. En el juecismo dicen que está todo bien con el diputado, y que el duro reproche que Juez le hizo por el uso de inteligencia artificial en un video donde Llaryora comete un supuesto sincericidio de Llaryora no cambió las cosas. De hecho, muestran una nueva foto aeroportuaria, esta vez con el detalle de corazones en el pocillo de café. Un café y un corazón más para el álbum.