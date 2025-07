Por Bettina Marengo

Estaba previsto pero muchos peronistas se enteraron por redes sociales y en medio de las especulaciones sobre las listas electorales: el exgobernador Juan Schiaretti anunció que renuncia a la presidencia del PJ Córdoba y postuló al gobernador Martín Llaryora para sucederlo como cabeza del principal partido de la alianza oficialista que gobierna la provincia desde el año 1999. El ex mandatario remarcó que la decisión está “en consonancia con una tradición del peronismo cordobés: quien tiene la responsabilidad de gobernar la provincia, debe también conducir los destinos del partido”. En su momento, el fallecido José Manuel de la Sota hizo lo mismo con Schiaretti.

Lo que se espera ahora es que la decisión del exmandatario se refleje en la ciudad de Córdoba, y Llaryora proponga y ceda la presidencia del PJ Capital al intendente Daniel Passerini.

No estaba claro entre los varios referentes del PJ consultados si habrá o no un acto de traspaso de mando, y de paso de movilización de dirigencia y militancia deseosa por mostrar ADN peronista, o si el cambio será solo un acto administrativo y formal. La mayoría especula con lo segundo. “Todo administrativo”, aseguraron en el Panal pero en tiempo de buscar votos, nunca se sabe.

De hecho, el partido no está quieto. En las próximas semanas comenzará una inédita campaña de empadronamiento y afiliación al PJ, cuyo padre político es el propio Llaryora, que busca dar volumen y sumar territorialidad a la herramienta partidaria. La campaña estará en manos de la juventud del PJ y el titular de la Agencia Córdoba Joven, José Ignacio Scotto, está organizando la capacitación de los militantes juniors que saldrán a llenar las fichas de los nuevos afiliados peronistas. La idea es que la campaña se extienda a todos los circuitos, comunas y municipios de la provincia, con intención bien territorial. Está avanzado: en breve habrá reuniones para socializar los instructivos para que las chicas no sean rechazadas por la justicia electoral.

Como indica el estatuto partidario, Schiaretti escribió la carta de renuncia al Consejo Provincial del PJ, integrado por 24 miembros, que ahora tienen que reunirse para aceptar la renuncia del “compañero Schiaretti” y encumbrar al “compañero Llaryora”, si es que éste acepta el cargo. Algunos de los que integran ese Consejo son el ministro de Gobierno Manuel Calvo, el secretario de Relaciones Institucionales Carlos Massei, el ministro de Agroindustria Sergio Busso, el secretario de Desarrollo Social, Paulo Cassinerio, el expresidente del a Legislatura, Francisco Fortuna, la diputada nacional Natalia de la Sota, entre otros. Difícil que el mandamás del Panal diga que no a la conducción del PJ luego de haber sido propuesto en público por su mentor y antecesor Schiaretti, pero sí es posible que asuma, pida licencia en el cargo para ocuparse de la gestión del gobierno, y el presidente alterno se ocupe de la cuestión partidaria.

El último presidente alterno fuerte fue Oscar González, un histórico del delasotismo pero con peso propio, hoy alejado de la política tras la tragedia de la Altas Cumbres que le costó la vida a una docente. Carlos Caserio ejerció ese rol hasta que se distanció de Schiaretti, divididos por el apoyo a Mauricio Macri del Uno y al Frente de Todos del senador, que hoy trabaja cerca del bonaerense Axel Kicillof. Hoy el rol de mesa chica del PJ lo cumplen schiarettistas como el ministro Busso y llaryoristas como el exlegislador Juan Manuel Cid, y como apoderado se mantiene el veterano Domingo Carbonetti. A futuro, los corrillos hablan de cambios y mencionan al ministro Calvo como posible alterno, o al diputado nacional Aurelio García Aresca. “Lo que se sabe es que habrá cambios”, dijo un veterano peronista de muchas gestiones.

Mientras, Schiaertti aún no definió (o no informó) si será candidato o no en las elecciones parlamentarias de octubre. Hay muchos interesados, además de Llaryora, en que encabece la lista de Hacemos Unidos en Córdoba. El radical Rodrigo de Loredo lee encuestas que ubican al exmandatario muy cerca de la opción libertaria, y su gente especula que, si se aproxima más, Karina Milei y los Menem van a necesitar sumar a Juntos por el Cambio, y por lo tanto a él, para hacer la diferencia y llevarse los 50 puntos que buscan.