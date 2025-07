La Córdoba colonial rechaza el progreso

Por Javier Boher

Había una vez una ciudad muy orgullosa de sí misma a la que le gustaba que la traten de instruida: La Docta. Sus dirigentes soñaban con presentar un modelo alternativo al de los villanos del puerto que siempre le daban la espalda a sus hermanas del interior, a la vez que su gente sentía que no tenía nada que envidiarle a aquella población europeizada.

Sin embargo, el espíritu pueblerino y colonial siempre se la pasaba acechando. A cada vuelta de esquina estaba ahí dispuesto a atacar otra vez, recordándole a todos que su origen era la proyección española desde el Alto Perú. Universidades, industrias o empresas tecnológicas, todas eran golpeadas por el aire de plaza, Cabildo y Catedral que marcan el trazado original de estas calles.

El censo dice que es la segunda ciudad más grande del país. Las elecciones de 2015 y 2023 además confirmaron que es la capital de la única provincia que puede definir elecciones presidenciales, contrario a lo que se piensa de que es la provincia de Buenos Aires. En esas dos ocasiones votó por un cambio de rumbo político que trajera mayor apertura al mundo y una visión menos dirigista de la economía. Pero ahí está el corazón pueblerino para echar todo por la borda.

Hace años que las plataformas digitales han desembarcado en Argentina en general y en Córdoba en particular. Acá se puede pedir comida, alquilar un departamento o tomarse un auto a través del celular. ¡Si hasta se pueden concretar citas románticas usando el teléfono! Todo lo que ocurre de hecho se da de frente con el impulso regulador del gobierno. A contramano de lo que ocurre en el mundo del que Córdoba se siente parte, el corazoncito colonial le pide que cuide el trabajo de las mazamorreras, los vendedores de velas y los lecheros, aquellas ocupaciones que van perdiendo frente al cambio tecnológico y la evolución de los servicios en la economía.

La pelea del municipio con Uber ya lleva un tiempo. Obligados por la Justicia a tratar el tema, concejales e intendente (todo el partido de gobierno, en realidad) se han lanzado a convertir a la aplicación de viajes en una nueva forma de taxis. En lugar de ampliar la oferta de vehículos de alquiler para bajar el costo de desplazarse en una ciudad con un pésimo sistema de transporte público, el poder de turno decide proteger a los que son parte del problema.

No conforme con regular Uber, el intendente Passerini señaló que van a avanzar sobre todas las plataformas, incluida Airbnb. Tan lento y a contramano va el gobierno que pretende convertir en hoteles a los lugares de alojamiento, a pesar de que la apreciación cambiaría y el fin de la ley de alquileres redujeron el negocio de ofrecer ese tipo de alojamientos.

No hay dudas de que no se puede permitir todas esas actividades en los términos en los que las proponen las empresas, pero no se puede ignorar que son una realidad que permite que algunas personas mejoren su nivel de ingresos con actividades de medio tiempo en ratos que de otro modo estarían muertos. Incluso podrían ser la actividad exclusiva en algún momento de desempleo, una herramienta para poder llevar plata a la casa cuando de un día para el otro alguien se quedó sin trabajo.

Como siempre, los políticos llegan tarde y mal. Por su lentitud a la hora de tomar decisiones las plataformas ya son parte de la vida de la gente en los términos actuales, no en los que pretenden ahora los legisladores o el intendente. Lo más importante es que esto no va a cambiar, sino que se va a profundizar.

Imaginemos que hace 30 años alguien hubiese decidido que acá no podía haber McDonald's, porque es un local de comidas rápidas en autoservicio y que había que defender el trabajo de los mozos. Alguien podría haberle pedido que pongan mozos de pantalón negro, camisa blanca y destapador para gaseosas con tapa corona, pero prevaleció la cordura y se los dejó instalarse tal como funcionan en el mundo. Aunque los datos varían entre publicaciones, algunas señala que las franquicias cordobesas suman 1.800 empleados, más o menos la misma cantidad de gente que emplea Renault en Santa Isabel.

Córdoba no se puede pensar a sí misma como una ciudad moderna y cosmopolita si ante los avances tecnológicos y culturales aparece con esa manía colonial-pueblerina de mantener el status quo. El dinamismo de la ciudad pasa por abrazar e incorporar los cambios, adaptándolos a sus necesidades pero sin alterarlos en su esencia. Hay que conseguir un equilibrio que beneficie a todos, pero particularmente a los usuarios, que son los que se benefician diariamente por todos los servicios que ofrecen estas plataformas.

La clase política sigue dándole la espalda a la población que debe representar, aunque quizás no sea tan así y están protegiendo los intereses de los que más han trabajado para que lleguen al gobierno. Las corporaciones tienen una preferencia clara por los que suelen mantenerles el coto de caza armado para que salgan a hacer de las suyas.