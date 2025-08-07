Córdoba huele a descontrol

Julieta FernandezRío Cuarto05 de agosto de 2025
Aún no se dieron a conocer los motivos. Pinasco dejó la UGL Río Cuarto a menos de tres meses de haber asumido.
Redacción AlfilEnroque Corto06 de agosto de 2025
“Provincias Unidas”, la alianza de los gobernadores | Curioso elogio de Massot a Natalia de la Sota | Guerra de lilitos
Carolina BiedermannProvincial06 de agosto de 2025
Carasso presentó lista, la bajó en tres horas, y el Congreso suspendió las elecciones del 10 de agosto, en contra de un fallo judicial. Mestre, De Loredo y los “Generación X” se cruzan mientras crece el hartazgo dentro del partido.
Felipe OsmanProvincial06 de agosto de 2025
La heredera de José Manuel de la Sota presentó “Defendamos Córdoba”, alianza que impulsará su candidatura por fuera del “Partido Cordobés”. La ruptura pone fin a una arquitectura política diseñada por su padre 27 años atrás, que llevó al peronismo del ostracismo a la hegemonía.
Redacción AlfilRío Cuarto06 de agosto de 2025
Movilización del SUOEM: Reacciones en General Deheza | Reactivación pendiente