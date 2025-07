Por Bettina Marengo



El exgobernador Juan Schiaretti logró conformar una alianza electoral por la tercera vía en la provincia de Buenos Aires para jugar en las elecciones legislativas del 7 de septiembre, con la idea de fortalecer el proyecto cordobesista, hacer base para las elecciones de octubre y mostrar que tiene proyección nacional luego de su candidatura presidencial de 6,7 puntos en 2023. Al mismo tiempo, y confirmando que a cuarenta días del cierre de listas para octubre el oficialismo cordobés trazó una línea con el presidente Javier Milei, la senadora Alejandra Vigo, esposa de Schiaretti y conductora de gran parte del PJ Capital, jugó en la cámara alta con la oposición dura y otros sectores críticos a la Nación. Dio quórum en la sesión más complicada para la Casa Rosada, donde se aprobaron proyectos de aumento a jubilaciones y la emergencia en discapacidad, mientras que al cierre de esta nota se debatía el reparto federal de ATN e impuestos coparticipables, aunque votó en contra del orden de los temas a debatir propuesto por Unión por la Patria.

La decisión de enfilar al cordobesismo en una línea crítica a Milei con la vieja bandera de la “defensa de los recursos de Córdoba”, lema que ahora amplían a “recursos de las provincias” quedó confirmada con la decisión del gobernador Martín Llaryora de no bajarse de los proyectos redistributivos de impuestos, como hicieron sus pares de lo que fue Juntos por el Cambio. Llaryora sostuvo que lo que viene pidiendo con los otros mandatarios de provincias es “previsibilidad en la distribución de los recursos que nos corresponden” y “acuerdos”. “Son los fondos que están en la ley y que hoy no llegan”, remarcó ayer.

“Somos Buenos Aires” es el nombre del frente que quedó integrado por los partidos Hacemos, de Schiaretti, y Para Adelante, de Facundo Manes, junto a la UCR bonaerense, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, el GEN de Margarita Stolbizer el Socialismo, cuya presidenta es la diputada Mónica Fein, y el partido Tercera Posición, de la ex diputada Graciela Camaño. A los sellos, se sumaron referentes del peronismo no K como el intendente de Tigre, Julio Zamora, Fernando Gray de Esteban Echeverría, y los ex intendentes Joaquín de la Torre (San Miguel), Juan Zabaleta (Hurligham). Por Hacemos está Florencio Randazzo, ex compañero de fórmula presidencial del “Gringo”. Un conglomerado de peronismo anti K, UCR no peluca (por el centenario partido no firmó hasta ayer el presidente, Maximiliano Abad, más cercano al panmileismo) y progresismo que busca encontrar su punto electoral en el famoso andarivel del medio entre el voto libertario y el voto del PJ de Kicillof y CFK, y en el cual Schiaretti quiere ser visto como presidenciable. Como sea, hay un componente local en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre que tiene que ver con los caciques municipales que buscaban un paraguas para dar pelea para sostener o ampliar su base en los concejos deliberantes. Los armadores de Schiaretti aseguran que Somos Buenos Aires congrega a una treintena de intendentes, la mayoría radical. Todavía a este armado le falta una fecha clave, la presentación de nombres con los candidatos. Por ahora hay un frente que lo ubica a Schiaretti en la tapa de los medios nacionales (no llegó en CABA) peleando por lugares, a través de dirigentes bonaerenses, en la caja grande de la Legislatura de la provincia más grande de la Argentina.

Para el oficialismo provincial, con 26 años ininterrumpidos en el poder el armado de Schiaretti implica por primera vez un desembarco cordobesista en la provincia de Buenos Aires, donde vota el 40 por ciento del padrón electoral nacional. Su primer socio político en la provincia, el fallecido exgobernador José Manuel de la Sota, no lo pudo hacer cuando quiso instalarse nacionalmente y tuvo que recurrir a Sergio Massa en una interna de peronistas no K. Schiaretti trazó la diagonal y se alió con radicales, como lo hizo en Corrientes. El schiarettismo sugiere que ese dato, el acuerdo con la UCR en Buenos Aires sobre todo, podría tener versión o correlato en Córdoba para las legislativas nacionales del 26 de octubre, con el sector no peluca del centenario partido. Es decir, más allá de la radical vice de Llaryora, Myrian Prunotto. ¿Piensa en el negrismo? Aunque el ex diputado nacional ha sido en ocasiones motor de consulta del Panal, en su núcleo niegan de plano que pueda saltar el charco y aclaran que en Córdoba sigue vigente aún el formato Juntos por el Cambio para contener a los radicales. ¿El exconcejal Juan Negri, próximo integrante del Ersep con ayuda oficialista es parte del plan? Mientras, desde el núcleo de Ramón Mestre, niegan de plano cualquier transversalidad con el PJ provincial. “Nosotros somos alternativa al cordobesismo”, aseguran cerca del ex intendente y dicen que no hay que comerse “el verso” de que Schiaretti se suma de igual a igual con las UCR locales como la correntina.

En el Panal saludaron la construcción del exmandatario, del que esperan una definición positiva para ser candidato a diputado por Córdoba en octubre. “Fortalece el proyecto y nos suma donde no teníamos mucho”, indicaron. Dicen que el sí de Schiaretti a Llaryora, luego del cierre de ayer y cuando finalice la presentación de listas en Buenos Aires, el 19 de julio, está más cerca.