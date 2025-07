Tras una intensa sesión en el Senado - donde se pusieron en juego los intereses del Ejecutivo, donde se debatió la distribución de fondos para las provincias, aumentos a jubilados, prórroga moratoria y emergencia por discapacidad - la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había instado a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a levantar la sesión.

La ministra lanzó el primer disparo contra la Vice, en su cuenta de X le escribió que "levante la sesión" y que no sea "cómplice del kirchnerismo": "Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia".

En ese marco, la vicepresidenta no se quedó callada y, tras terminada la sesión, arremetió contra la ministra de Seguridad y se refirió a su pasado: "Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron organizaciones terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país".

Tras lo dicho, Villarruel indicó que los argentinos saben de qué lado está respecto al kirchnerismo, al que "siempre combatió" y comparó: "Mientras usted pululaba de partido en partido". En ese sentido, aclaró: "La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual".

Destacó asimismo que cumple su rol institucional: "Me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy vicepresidente".

La vicepresidenta también subrayó que "el Senado es la casa de las provincias", al tiempo que señaló: "Así que antes de hacerse la picante, repase la Constitución Nacional donde dice con claridad que la Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal".

Tras lo dicho, la vicepresidenta aclaró que "el Honorable Senado como Cuerpo es soberano conforme la Constitución Nacional y el sistema republicano de Gobierno”. A su vez, aclaró sobre las tareas que le confiere su cargo: "El ejercicio de mi función no implica la convalidación de ningún acto".

Luego concluyó: “Son los senadores, en representación de los intereses de sus provincias, los que toman sus propias decisiones, son ellos quienes convalidan, aprueban o rechazan, y son quienes deben encontrar los caminos de diálogo y consenso en el desarrollo de su labor en el recinto y en las comisiones, de acuerdo a sus convicciones y de conformidad con el Reglamento".