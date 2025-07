Enroque Corto

Los clavos de la política

El funcionario peronista, Juan Domingo Viola, salió al cruce del último video que difundió el diputado radical Rodrigo De Loredo hablando sobre los “clavos” del intendente Daniel Passerini y el gobernador Martín Llaryora.

Datero: ¿Vio el video de De Loredo?

Periodista: Sí, hay que reconocerle la creatividad. Va siempre un paso adelante (risas)

D.: Ojo, (Juan Domingo) Viola le contestó piola también

P.: Ah, a esa no la vi.

D.: Le respondió por X con una foto de una tumba con la inscripción “universidades públicas”, tres clavos y el nombre de De Loredo.

P.: Ajá.

D.: Y tuiteó: “Rodrigo acá el único clavo sos vos. Clavar es irse a diputados cuando los cordobeses te eligieron concejal. Muy casta. Clavar es dejar regiones postergadas sin fibra óptica, como lo hiciste en tu única gestión, la de Arsat. Los amigos que pusiste en el directorio cobraban fortuna y te fuiste cuestionado por las contrataciones a dedo de empresas fantasmas. Clavar es traicionar a la UCR y sus principios reformistas, votando el vaciamiento de las universidades”, disparó el secretario de Participación Ciudadana.

P.: Igual…sostengo lo que le acabo de decir. El peronismo corre muy atrás ante la creatividad de De Loredo.

Oportunas dificultades

El periodista se cruzó a su informante del Concejo en el aeropuerto, adonde había ido a buscar a un familiar.

Periodista: Con razón no pasa nada en el Concejo, ¡así lo quería agarrar!

Informante: Ja, ja… y qué quiere que le haga… ¡se dictó el receso! Yo no quería vacaciones, pero no me quedó otra…

P.: Ajá… ¿Y cuál fue la coartada?

I.: Le paso el decreto del vice… Dice, en los considerandos: “Que, a efectos de posibilitar la realización de trabajos de reacondicionamiento de los sistemas informáticos y tecnológicos del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, resulta necesaria la suspensión temporal de las actividades administrativas ordinarias...”

P.: ¿Reacondicionamientos técnicos? Si recién lo terminan de inaugurar…

I.: No mate al mensajero…

P.: ¿Y cuándo vuelven?

I.: El lunes que viene…

P.: Menos mal que hizo falta hacer esos reacondicionamientos cuando los chicos salen de vacaciones… Sino imagínese… qué complicado… Déjeme adivinar, la oposición no se ofendió con la decisión, ¿no?

I.: Usted sabe que para nosotros lo más importante poder trabajar con los colegas, sin importar el signo político… las ideologías quedan de lado en estos asuntos…

Fallo de la Cámara Nacional Electora a favor de Negri

Ayer se confirmó el procesamiento de una empleada de una agencia de publicidad por subir en plena campaña de Legislativas 2021 dos videos a una cuenta de Facebook que eran falsos y en los que se alteraba la imagen del entonces diputado nacional, Mario Negri.

Informante Radical: Hubo novedades de la Cámara Nacional Electoral…

Periodista: ¿Con qué?

IR: Sí, le va a resultar raro. ¿Se acuerda del videíto en el que se hizo una Deep fake en contra de Mario Negri? Le refresco la memoria, en la campaña del 2021, cuando Mario competía para ser senador, en las Paso empezaron a tirar un video con pescado podrido.

P: Recuerdo.

IR: Se alteraba la voz y la imagen de Mario y terminó imputada la empleada de una agencia de publicidad a la que se condenó ahora a una pena que va de los dos meses a los dos años de prisión. Excarcelable totalmente.

P: Sí…

IR: Lo importante es que salió el fallo, la condena y que episodios así no se deberían repetir. ¿A quién se le ocurre alterar imagen y voz como parte de una campaña sucia?

P: A…

IR: Sí, ya sé no diga nada. Casualmente, en esa elección, De Loredo era precandidato a diputado y el que lo acompañaba para competir en el tramo a Senado contra Negri era Luis Juez.

P: Cierto.

IR: Lo curioso es que no hubo mucha celebración del fallo por parte de Negri en redes.

P: Está de perfil bajo.

IR: O a lo mejor, esperando que caiga definitivamente algo de la AGN que viene demorado.