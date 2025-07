Por Bettina Marengo

Con criterio territorial y varios heridos, el espacio de centro denominado Somos Buenos Aires que integra el exgobernador Juan Schiaretti y por extensión el cordobesismo, hizo pie en la provincia electoralmente más importante del país con la presentación de listas para las legislativas del 7 de septiembre. Es el primer escalón importante para su armado nacional de cara a las parlamentarias del 26 de octubre, donde el “Gringo” parece encaminarse, no por ganas sino por necesidad, a encabezar la lista de diputados por Córdoba. Las gargantas que siempre hablan aseguran que sus aliados bonaerenses le reclamaron que juegue en este turno electoral y que no repita lo del 2019, cuando se negó a ser candidato de un armado de centro que quedó desbarajustado cuando Sergio Massa se fue con el PJ K y Miguel Angel Pichetto se sumó a la fórmula presidencial con Mauricio Macri. “Si lo hace, será por compromiso con el PJ cordobés y con sus aliados del armado nacional, que van a ser candidatos”, se extendió una fuente habitualmente parca.

En Somos Buenos Aires y su cierre primó la estrategia territorial en cada sección electoral por el peso de una veintena de intendentes radicales y de peronistas como Julio Zamora, de Tigre, que va como primer candidato por la Primera, la más voluminosa en términos de padrón al superar por unos 30 mil votos a la Tercera. Zamora y Schiaretti tienen muy buena onda y se autoperciben parecidos. PJ no K y enfrentado a Massa, el hombre de Tigre puede considerarse el gran aporte de Schiaretti al esquema que comparte con el diputado Facundo Manes, la UCR de Martin Lousteau, parte del PRO, el socialismo, GEN de Stolbizer (que quería el lugar de Zamora y ahora amenaza con irse del frente) y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. En cambio, al cordobés no le fue tan bien cuando quiso incorporar a referentes del duhaldismo residual como el ex intendente de Merlo, Raúl Othacehé, vetado por los radicales y rápidamente eyectado. Como sea, el exmandatario estuvo en los últimos días muy enfocado en el cierre de PBA.

En septiembre, en PBA se vota con la boleta clásica partidaria de papel y se entiende que los aparatos partidarios y gubernamentales van a ser importantes en una campaña donde puede reinar la apatía en gran parte del electorado frente al internismo del PJ de Axel Kicillof, Maximo Kirchner y Massa, salvado por un corte de luz, y el desencanto con Javier Milei y La Libertad Avanza.

El escenario es otro para las legislativas nacionales de octubre, aunque habrá un par de semanas con las dos campañas superpuestas. Manes será candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, al igual que Florencio Randazzo, presidente del partido Hacemos (aunque el neurocirujano quiere lejos la “vieja política” en su distrito) y, si Schiaretti confirma en Córdoba, se estaría conformando un espacio multidistrital unido por un “aire de familia” de oposición a Milei y al peronismo K, donde también podría jugar el gobernador de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro y, si no llega a un acuerdo con La Libertad Avanza, el entrerriano Rogelio Frigerio, cuya provincia tiene un plus porque también elige senadores. Lógicamente, habría menos alambrado cordobesista y más discurso diferenciación con el gobierno nacional. El objetivo sería una cosecha de entre diez y quince diputados nacionales que se sumarían a los que existentes con el mismo “aire de familia”, para constituir un volumen con mejor capacidad de negociación con la Casa Rosada en los difíciles tiempos que se vienen en la segunda parte del gobierno libertario. Por eso algunos sostienen, con cierta crítica solapada a Schiaretti, que el verdadero clivaje de la hora es Milei si o Milei no, y no el decaído kirchnerismo con Cristina presa.

El schiarettismo no larga prenda sobre los planes del jefe en relación a la lista cordobesa. “Ni Alejandra (Vigo) lo sabe”, exageran. El último run run dice que la diputada Natalia de la Sota es una opción para secundar a Juan en la lista, lo que contendría todo el voto peronista, el más cercano y el más crítico con Milei, en una sola oferta. Hay argumentos paradojales en el oficialismo para sostener ese binomio, como si la reticente fuera la diputada y no Schiaretti, que no rechaza al massimo encubierto que ve detrás de De la Sota. Uno de ellos es que la hija del fallecido exgobernador no puede exponer tanto su caudal electoral si Schiaretti es candidato y hay candidatos K en la oferta cordobesa, porque se quedaría sin discurso ni electorado en el caso de ir con lista propia.