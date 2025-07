Presente y Pasado. 10. Desde el Gobierno de Alfonsín al de Menen

Por Eduardo Dalmasso*

Parque Norte.

En diciembre de 1985 el Gobierno siente que ha superado su errática primera etapa. Gana las elecciones legislativas, supera el plebiscito sobre la diferencia con Chile. El juicio a la junta militar y los primeros resultados del plan austral generan confianza. Bien dice Emilio de Ipola, (2004) “dibujaban una perspectiva optimista para una empresa de transformación”.

En Parque Norte, dentro de un plenario del partido radical, el presidente, desarrolla su mejor discurso. Este transita sobre los requisitos de la consolidación democrática y de un proceso de transformación. La euforia oscurece esa lectura porque los dos aspectos no tienen el mismo énfasis. El mayor, transcurre por los requisitos políticos, que no es casual, es el más afín al expositor. Los hechos posteriores demuestran que el Estado de Derecho es una condición necesaria, pero no suficiente.

El discurso adolece de no precisar las consecuencias concretas de la dictadura y la necesidad de dejar un libreto que está hecho para realidades inexistentes.

El presidente le habla al plenario de su partido, pero el mismo viene de un impuesto ostracismo y solo se referencia en sus cúpulas dirigenciales. Su discurso enfervoriza a la juventud. Un partido que en su esencia, descansa en creencias y rituales que hacen a su identidad. No se caracteriza por su arraigo en el mundo de las organizaciones sociales.

Final

En septiembre de 1988, concluyen las diferencias entre el Banco Mundial y el FMI. El presidente del Banco anuncia la suspensión del apoyo a diversos proyectos de Argentina. Su argumento, el incumplimiento en el control del déficit fiscal y de las reformas estructurales comprometidas. El interés de los acreedores financieros tutelados por el FMI, prevalece. Al año siguiente ante el descontrol de las variables económicas y el dramatismo que importan acciones como asaltos y saqueos a supermercados, el Dr. Alfonsín entrega el mando con seis meses de anticipación.

Proceso

A principios de 1985 cuando la inflación amenaza desbordar en una hiper, y los acreedores externos se niegan a seguir negociando con el ministro de economía B. Grinspun, el presidente Alfonsín lo reemplaza por Juan V Sourruille. Este anuncia su plan en junio, con el objetivo de estabilizar la economía y reducir el nivel de inflación. Se congelan simultáneamente precios, salarios, tarifas y se regulan las tasas de cambio y de interés. Se trata de cambiar las expectativas de los agentes económicos y reducir drásticamente el déficit fiscal, mientras se negocia con el FMI.

En los primeros meses el éxito en reducir la inflación es manifiesto. Sin embargo, las exigencias del plan dan por tierra con las expectativas de los dirigentes radicales, por lo que encuentra resistencias en distintas áreas de Gobierno. Esto se manifiesta especialmente en las políticas del Banco Central y la forma de administrar el conglomerado de empresas públicas y la política de salarios.

El plan exige un nivel de austeridad para el cual no están preparados los equipos de Gobierno.

Los otros focos de resistencia se manifiestan en la oposición acérrima de la Central Obrera y en sectores empresarios que se resisten al control de precios. La resistencia del sector agropecuario a las retenciones es muy fuerte, dada la significativa baja de los precios internacionales.

Para J. C. Torre (2021) el Dr. Alfonsín al tener que gobernar en un contexto de austeridad intenta dosificar los sacrificios que pide otorgando compensaciones cruzadas para desplazar momentos de rupturas que puedan provocar convulsiones imposibles de sofrenar.

El problema es que el comportamiento de la realidad no solo exige una política económica ortodoxa, sino también una reforma estructural que requiere revertir el discurso de campaña y persuadir, primero a los suyos y luego a la oposición. Con los suyos lleva tiempo, y con la oposición resulta infructuosa.

La carencia de recursos y la falta de definiciones en políticas de fondo desgastan al Gobierno, que pierde las elecciones en el 87. El presidente evoluciona e incorpora a Rodolfo Terragno, a quien define como un político e intelectual y acelera el fortalecimiento del MERCOSUR. El nuevo ministro, según Carlos Altamirano (2010) “propone una transformación institucional, no una capitulación ideológica”. Renuncia ante las resistencias internas y la férrea oposición de Carlos Menen y el arco opositor. En términos simbólicos, significó la claudicación del último intento por insertar un proyecto de crecimiento.

La aparición de brotes inflacionarios obliga a relanzar un plan denominado “primavera”. (1988) Este plan ante la certidumbre del éxito electoral de la oposición que promete salariazos y recuperación del empleo, carece de efectividad.

“El Estado democrático no pudo construir poder económico suficiente para implementar un proyecto coherente de desarrollo”, describen Gerchunoff y Llach (2003).

Dr en Ciencia Política. (UNC-CEA)