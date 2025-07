Mendiolaza: El Panal recela de la revocatoria y espera nuevas instancias judiciales

Por Bettina Marengo

La intendenta de Mendiolaza, Adela Arning, interpuso un recurso de casación contra el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Córdoba que dio vuelta la resolución de la jueza electoral Marta Vidal y la dejó más cerca de la revocatoria por supuesto mal desempeño de sus funciones. El fallo de la Cámara salió el jueves e inmediatamente fue comunicado a las partes, la intendencia y los vecinos convocantes. El abogado de la jefa comunal, Eduardo Ordoñez, tiene hasta hoy para casar y pedir la suspensión del proceso y dijo que, si se declara inadmisible, irá en recurso directo o queja al Tribunal Superior de Justicia. Inspirado en la última revocatoria de mandato municipal que llegó tan arriba en la Justicia, la del exintendente de la ciudad de Córdoba, Germán Karmmerath, aseguró que llegará a la Corte Suprema de Justicia, en una extensión de tiempos que, como en el caso del riojano, convertiría al caso en abstracto.

Arning proviene del PRO y se referencia, o se referenciaba, en el exministro macrista Guillermo Dietrich, pero ahora está enfrentada al presidente del Concejo Deliberante, del oficialismo, Alejandro Medrano, y el referente del PRO de Colón, Andrés Diaz Yofre, que firmó a favor de la revocatoria. A fines de la semana pasada, mientras se informaba oficialmente que la Cámara tomaba como buenas las adhesiones a la revocatoria que la jueza Vidal había rechazado, se mostró rodeada, como anfitriona, de sus pares del ex Juntos por el Cambio del departamento Colón: Ezequiel Lemos, de Río Ceballos, Fernando Rambaldi de La Calera, Pablo Cornet de Villa Allende y Federico Zárate de Jesús María. Tras esa reunión, Rambaldi posteó en redes que la grieta en Colón estaba planteada “entre honestos versus corruptos”, lo que obviamente cayó pésimo en los otros quince intendentes del PJ colonense.

El tema de la revocatoria es seguido muy de cerca por el gobierno provincial de Martín Llaryora, que no ve con buenos ojos la posibilidad del corte de un mandato institucional de un gobierno local y teme un efecto dominó a la luz de los ajustes y achiques que trajo la motosierra de Javier Milei. La expectativa del Panal es que el proceso se demore en las instancias judiciales que faltan tras el fallo de segunda instancia. Para eso es necesario que aplique el efecto suspensivo. La intención de “acompañar para que cumpla con su mandato” indica que el llaryorismo no le va a soltar la mano a Arning. Tal vez la intendenta en problemas considere que no estuvo tan bueno el eje que planteó Rambaldi.

Mientras, ya hay gente del oficialismo provincial pensando reforma de la ley orgánica municipal con que se rigen los municipios y comunas sin carta orgánica propia, porque hay coincidencia, incluso en la Justicia electoral, de que es muy laxo el requisito del aval del diez por ciento del padrón electoral para iniciar un proceso de revocatoria de mandato constitucional. Algunos aseguran que es un problema derivado de la falta de balotaje en la provincia, que posibilita que un candidato gane con el 25% de los votos, como sucedió con Arning en 2023.

No todos miran la escena con los mismos ojos. Si bien el oficialismo a alto nivel rechaza la convocatoria, aun calificando de “mala” y con encuestas que le dan bastante abajo a la gestión de Arning, en Mendiolaza los impulsores del proceso consideran que la jefa comunal “está al caer” y descreen del efecto suspensivo de la casación. Si el fallo quedara firme, Arning tendrá cinco días hábiles para hacer una defensa de su postura, y recién después de eso, notificada la junta electoral local a cargo de la jueza de paz Cecilia Matías, correrían los dos días hábiles para ponerle fecha al referéndum, que sería por SI o por NO a la revocatoria.

El proceso de revocatoria en Mendiolaza fue iniciado a principio de año por un grupo de vecinos que se referencian en Alberto Dalmazzo, aunque Arning acusa directamente al excandidato a intendente del PJ, Nicolas Martínez Dalke, que perdió frente a la dirigenta del PRO por muy escaso margen. Off the record, en el gobierno municipal también señalan a Daniel Salibi, antecesor de la actual intendenta que completó seis periodos de gobierno.

Hasta el jueves, el plano parecía inclinado a favor de Arning por el fallo del juzgado Electoral que no incluyó en el conteo de las firmas para abrir paso a la revocatoria la de aquellos vecinos que no habían votado en la reñida elección del 2023. Vidal también pidió depurar el registro con certificación de los firmantes, en línea con la posición minoritaria del TSJ en la revocatoria del 2010 en la ciudad de Dean Funes. La cámara no convalidó y ordenó incluir a quienes no votaron en las elecciones, además de ratificar la adhesión con DNI y firma.