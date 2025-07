Por Bettina Marengo

Faltan quince días para la presentación de las alianzas electorales que competirán en las legislativas de octubre y el rompecabezas está lejos de encastrar. El radical Rodrigo de Loredo consiguió que el Congreso de la UCR le dé al Comité provincia que conduce el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, la potestad para negociar los frentes electorales, sin pasar por las internas que reclama el sector mestrista.

Se sabe que De Loredo quiere encabezar la lista libertaria en Córdoba y tiene como principal elemento de presión el hecho de que, con Juan Schiaretti al frente de la oferta del PJ provincial, el gobierno nacional va a necesitar unificar todo el eje antiperonista para ganar y llevarse los cuatro o cinco diputados nacionales que busca de Córdoba. Eso, para La Libertad Avanza, implicaría contener al jefe del bloque de los radicales en la cámara baja, que juega con la posibilidad de armar un neo Juntos por el Cambio con el PRO y con Encuentro Vecinal Córdoba (EVC), el partido que creó el exlegislador Aurelio García Elorrio y que tiene a Rodrigo Agrelo como actual representante en la Legislatura provincial. Con el PRO Córdoba en una calesita judicial y el sector Patricia Bullrich del partido directamente vestido de violeta, De Loredo necesitaría un tercero como EVC para darle volumen a su apuesta en caso de no cerrar con LLA. Una propuesta radical-PRO-vecinalista podría obtener, según algunos números, ocho o diez puntos que se le restarían al mileismo. Suficiente para presionar a los armadores de LLA y para entusiasmar al Panal, que con la oposición local dividida tendría su escenario ideal.

Los vecinalistas lo saben y aseguran que ni De Loredo ni nadie de la UCR se acercó a proponer un “proyecto para Córdoba” que amerite firmar una alianza el 7 de agosto y luego integrar listas. “No hubo conversaciones aún”, remarcan. Pero no descartan nada. Esta semana habrá un zoom convocado por la presidenta del partido, María Rosa Marcone, para conversar con la dirigencia del interior sobre las opciones electorales. El espacio hace trece elecciones que se presenta solo, sin armar frentes, con el argumento de que radicales, juecistas y afines suelen pedir la firma a última hora y sin mediar conversaciones sobre planes y proyectos post elecciones. En las últimas elecciones provinciales, donde Martín Llaryora le ganó a Luis Juez por 64 mil votos, el partido de Elorrio sacó 60 mil votos y 3.19 puntos.

Algunos dicen que De Loredo ya tiene el tercer lugar en la lista libertaria pero que negocia el primero, mientras el abrazo que Javier Milei le dio a Agustín Laje en pleno escenario de la Derecha Fest que se realizó el martes en la ciudad de Córdoba tal vez puede ser interpretado como la unción de un candidato. Solo Karina, los Menem, tal vez el diputado Gabriel Bornoroni, y Milei, lo saben. La bullrichista Laura Rodríguez Machado parece querer convencer al radical que agarre el tercer lugar con el argumento de que los tres primeros son protagonistas y que el electorado no registra quien encabeza una lista. En el medio, hay pruebas de fuego para De Loredo: el veto presidencial a las leyes previsionales y a la emergencia en discapacidad. Milei tiene tiempo hasta el 4 de agosto para vetar, tres días antes del plazo para las alianzas y dos semanas antes del cierre de lista. Si Diputados va por la insistencia antes de esa fecha, va a tener que decidir sobre temas sensibles.

“Por lo pronto, estamos armando lista propia con nuestra gente”, afirman los de EVC ante una consulta de este diario. Actor no secundario en estos escenarios, desde el Panal surgen voces que sugieren que el partido volverá a presentarse solo. El pastor Gerardo Grosso está anotado para encabezar, con el argumento de que los aires políticos son propicios para el mundo evangélico. Tiene razón, hay un pastor para cada espacio político, incluido el PJ provincial. Grosso proviene de Cita con la Vida, cuyo líder, Carlos Belart, es el suegro de la pastora Evelin Barroso, posible candidata a diputada de La Libertad Avanza. A fin de año va a enrocar con Agrelo la banca del espacio en la Unicameral. Pero no está solo en la aspiración: García Elorrio tiene el plus de ser el más conocido de los dirigentes del espacio, y también está anotado para la lista.