Enroque Corto

De la Sota con Lula

La diputada cordobesa Natalia de la Sota se reunió con el presidente brasilero en el marco de la gira institucional encabezada por el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, en el vecino país.

Periodista: ¿Cómo le fue a la diputada?

Informante: Muy bien, la gira por Brasil concluyó con la visita al Palacio de Planalto, sede del poder Ejecutivo nacional. Allí, tanto Natalia (De la Sota) como el “Topo” Rodríguez mantuvieron un cordial encuentro con el presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

P.: Epa, ¿hay foto?

I.: Claro. Incluso, ella le regaló el libro “Quiero y Puedo” escrito por el exgobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, en 2015. En ese texto, De la Sota le dedica un capítulo al mandatario brasileño: “Lula, el perdedor que ganó todo”.

P.: Bien capitalizada políticamente hablando entonces la gira…

I.: Fue muy fructífera. Incluso, la diputada contó luego que se emocionó con el encuentro con Lula. Dijo que los recibió muy cálidamente y al tomar el libro comenzó a leer lo escrito por el ex gobernador. “Estuvo muy atento, fue un intercambio cariñoso por el respeto que se tenían de tantos años. De la Sota lo admiraba profundamente. Lula hizo una revolución en paz, me dijo alguna vez, y esa frase resume lo que fueron sus gobiernos”, agregó.

Intendentes también rechazan el bono Massa

Antes de conocerse el rechazo de varios gobernadores al bono de 60 mil pesos que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, algunos intendentes radicales cordobeses alzaron la voz.

Informante radical: Viene complicado el panorama con el bono de ‘Massita’…

Periodista: Sí, me imagino.

IR: Los intendentes no tienen un peso, los gobernadores empiezan a despegarse, el sector privado ni hablar. ¿Quién va a poner la guita?

P: Bueno, no se enoje conmigo.

IR: Hablé con su amigo Daniel Salibi, uno de los primeros intendentes que salió a plantarse.

P: ¿Qué dijo?

IR: ¡Qué no dijo! De arranque, que “los municipios y comunas no están en condiciones”. Y después agregó que “es una falta de respeto del Gobierno nacional para suplir el defasaje económico que ellos mismos no han podido equilibrar con una terrible inflación”. Y cerró con un “lo que más nos preocupa es que estamos acéfalos de Presidente y de vicepresidenta”. Con todo, le dije.





Sadop también acata

Sobre el cierre de la edición, el periodista atinó a llamar a su informante en Sadop, para preguntarle qué había resuelto el gremio frente a la Conciliación Obligatoria dictada por la Provincia.

Informante: Mire a la hora que me llama… veo que estuvo entretenido hablando con la gente de Uepc…

Periodista: No me diga que se va a poner celoso… Cuénteme que pasó en su gremio.

I.: Lo estoy macaneando. Nosotros también vamos a acatar, pero eso no significa que estemos arriando las banderas.

P.: Le tengo que decir que son reclamos gemelos.

I.: Es que no son más que de sentido común. Queremos sueldos que estén por encima de la canasta básica. No estamos pidiendo nada disparatado.

P.: Vea, ya nadie se anima a decir que es lo normal en este país…

I.: La situación es muy difícil. Por eso, más que nunca, tenemos que defender a los nuestros.

Dos de la CGT dos

La CGT cordobesa que encabeza José Pihén se adelantó a la CGT Regional Córdoba normalizada y se declaró en estado de "sesión permanente" frente al avance del ultraderechista Javier Milei, el candidato más votado en las elecciones PASO.

Informante: Hubo ayer un plenario de la CGT de Pihén el lunes. Tras el encuentro, definieron que "ante las amenazas concretas a los trabajadores y sus derechos expresadas en las propuestas de algunas agrupaciones políticas que competirán en las próximas elecciones nacionales, la CGT Córdoba comenzó a definir las acciones que llevará a cabo frente a las mismas" y se declaró en sesión permanente. El comunicado lleva la firma de José Pihén.

Alfil: Entiendo que también hubo reunión cegetista en Villa María.

Informante: Si, pero en ese caso fue para apoyar la candidatura a la intendencia de Eduardo Accastello. Recuerde que este viernes es el cierre de listas y si bien todo parece encaminarse a la unidad, nunca sobra nada.