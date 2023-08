Por Gabriel Marclé

El Gobierno de Río Cuarto reflotó un reclamo que parecía adormecido tras las elecciones PASO y que casualmente tiene su renacer en los efectos de aquella jornada cívica. El tema candente de estos días -una vez más- tiene que ver con el transporte, específicamente del servicio público por el que la Municipalidad mantiene un vínculo con la Sociedad Anónima de Transporte (SAT). Es que, en los últimos días, la empresa expresó su preocupación por la inviabilidad de la provisión en las condiciones actuales, con la importante suba del gasoil.

Por más que no hay nada oficial, en la pública ya se habla de un pedido de la empresa de colectivos para que el municipio incremente los subsidios que otorga desde que se profundizó la crisis del transporte. El hecho abrió la oportunidad para que la Municipalidad de Juan Manuel Llamosas volviera a la carga contra el Gobierno Nacional y su política de distribución de subsidios, presionados por una situación que los llevaría a erogar más recursos para un servicio que se volvió difícil de mantener y que genera un impacto negativo en la opinión pública.

Según afirmó ayer el secretario de Servicios Públicos, Marcelo Bressan, “se está trabajando en un análisis de costos” para evaluar la situación puntual de la SAT, pero aseguró que “todavía no hay una decisión tomada” respecto a la posibilidad de incrementar los subsidios. Es decir, el Ejecutivo ya tiene la solicitud de la SAT sobre la mesa, pero esta no ha tomado un carácter oficial, quizá para frenar el rechazo de la oposición y de sectores que cuestionan el vínculo con la empresa que dirige Julio Titarelli. De hecho, el Ejecutivo local pone en el centro de la cuestión al Gobierno Nacional y un reclamo que, pese a su constancia, parece no tener pronta resolución.

Bressan volvió a apurar a la Rosada expresando que el Gobierno local se encuentran a la espera de medidas nacionales que morigeren el impacto de las subas con un aumento de subsidios. “Así como tomaron la decisión de devaluar la moneda y esto impactó en el aumento del combustible autorizado por el propio Estado nacional, ahora deberá decidir si va a revisar los subsidios al interior”, afirmó el funcionario en tono demandante.

En este punto, se retomó la discusión que -tal se dijo anteriormente- había desaparecido de la escena que planteaba un debate al estilo unitarios y federales. “No es casualidad de que el AMBA no tenga problemas en el funcionamiento del transporte y en el interior tengamos situaciones de crisis. No es que le pedimos que se saquen subsidios al AMBA, sino que se repartan de forma equitativa”, siguió Bressan con el posicionamiento del Palacio de Mójica.

El renacer de esta problemática tiene su explicación en el desbarajuste post PASO y el golpe en la economía, pero estas cuestiones también pesan sobre las decisiones que pueda tomar el Ejecutivo, que hasta hace algunos meses tenía previsto el pago de $84 millones hasta fines de este año para mantener el servicio a flote. Una parte del Gobierno entiende que, cumpliendo con la todavía extraoficial solicitud de la SAT, se estaría arriesgando a un rechazo mayor de parte de los contribuyentes en una situación de crisis como la que se vive actualmente. “El horno no está para bollos”, le reconocieron a Alfil, aunque afirmando que la evaluación de esta medida podría estirarse hasta después del 22 de octubre, a la espera de un nuevo salto cambiario.

El animo social, alentado por la constante diatriba opositora, es un factor de cuidado en el Gobierno de Llamosas, que días atrás debió salir a responder a las quejas que produjo el recorte de líneas -dentro de los límites del contrato- con motivo del aumento del gasoil. “El sistema de transporte está en alerta”, habían declarado desde la SAT al confirmar que el servicio era inviable en esos términos. Bressan también respondió sobre esta cuestión y aclaró que las cinco líneas de refuerzo que fueron sacadas de circulación volvieron a la normalidad el día después de que la empresa comunicara la decisión que tomó unilateralmente.

Pero también está la cuestión del boleto, tema que vuelve a agenda cada vez que la prestadora del servicio hace pública su situación económica. Sobre la posibilidad de que se solicite una nueva suba de boleto, Bressan recordó que el Concejo Deliberante otorgó un aumento hace poco, “lo que indicaría que no se va a modificar la escala tarifaria”. En el interior del llamosismo consideran que otra suba del boleto pondría en aprietos al inicio del “plan sucesión”. De hecho, la expectativa del Gobierno era frenar subas hasta tanto no asumiera un nuevo Gobierno. “En este contexto, sería irresponsable precisar qué sucederá de aquí en adelante”, reveló ayer el secretario de Servicios Públicos.