“Provincias unidas”: Intendentes elevan a Llamosas por un lugar en la lista

Por Julieta Fernández

Intendentes y dirigentes del departamento Río Cuarto se reunieron en Adelia María para mostrar unidad de cara a las elecciones de octubre y, sobre todo, manifestar su apoyo a Juan Manuel Llamosas como candidato a diputado nacional. Luego de que el gobernador Martín Llaryora inscribiera el frente “Provincias Unidas”, el departamento Río Cuarto se hizo eco del proyecto cordobesista que busca que el ex gobernador, Juan Schiaretti, llegue a la cámara de Diputados.

El protagonista de la jornada fue el ex intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, quien estuvo acompañado por Guillermo De Rivas y una treintena de dirigentes (en su mayoría intendentes justicialistas del departamento). “Este es el momento de estar más unidos que nunca, defendiendo a Córdoba y al interior que produce, emprende y trabaja. Con diálogo y una visión compartida, seguimos consolidando un proyecto que pone en el centro las necesidades de la gente y la fuerza productiva de nuestra región”, manifestó Llamosas tras la cumbre en Adelia María.

Además de De Rivas, entre los presentes se encontraban los intendentes Jorge Marino (Adelia María), Franco Suárez (Sampacho), Mauricio García (Achiras), Rosana Ferreyra (La Cautiva), Nahuel Biole (Las Peñas Sud), Rubén Máspero (Bulnes) y los jefes municipales del Gran Río Cuarto: Gianfranco Lucchesi (Las Higueras) y Maximiliano Rossetto (Holmberg). También asistieron representantes del Centro Cívico local como Julián Oberti y dirigentes de localidades en las que hoy no gobierna el cordobesismo.

“Hace mucho que no se veía una mesa de intendentes y dirigentes de localidades donde no somos gobierno que se sientan a debatir los destinos del sur de Córdoba, poniéndose a disposición para fortalecer el espacio y recuperar municipios en el 2027”, comentó un integrante del armado, asegurando que no se trata de una construcción “netamente electoral” sino de “una mesa de trabajo que lleva tiempo reuniéndose en pos de trabajar por la región”. El proyecto a mediano plazo incluye a varios intendentes que atraviesan su primera gestión y apuestan por una reelección dentro de dos años.

“Hoy todos coincidimos en que Juan Manuel es la figura más fuerte y representativa del sur y apostamos a que pueda ocupar un lugar en la lista para que el sur de la provincia esté representado. Se ha puesto a disposición del armado y de todos los intendentes para lo que necesiten en las gestiones provinciales”, manifestaron desde el comando llamosista en Río Cuarto.

Llamosas estaría buscando recuperar (simbólicamente) el rol que ocupó durante unos meses luego de dejar la intendencia: ser el nexo entre los intendentes de la región y el gobierno provincial. No obstante, desde su círculo aseguran que la función que ocupa actualmente (como vicepresidente del Banco de Córdoba) “no impidió” el trabajo articulado con otras localidades. “El banco dejó de ser sólo una empresa, es un instrumento de desarrollo. Acompañamos a municipios, cooperativas y mutuales en un contexto donde el gobierno nacional se retiró”, manifestó el vicepresidente de Bancor a LV16.

En un momento en el que los intendentes solo tienen el “salvavidas” del gobierno provincial, Llamosas apuesta a obtener un amplio respaldo en el sur. En el departamento Río Cuarto, el apoyo a Llamosas (y por ende a Schiaretti) sería casi unánime en los municipios justicialistas. Incluso con jefes municipales y dirigentes que apoyaron a Adriana Nazario en la contienda municipal de Río Cuarto.

Nazario ya dio señales de que acompañará una eventual candidatura del intendente de Canals, Edgar Bruno por el partido PAIS (otra de las fragmentaciones del peronismo cordobés aparte de Natalia de la Sota). Sin embargo, en el departamento Río Cuarto, los intendentes nazaristas Maximiliano Rossetto (Holmberg) y Flavia Bonelli (Suco), así como el concejal Sergio Vizzo (Coronel Moldes), optaron por acompañar la lista del gobierno provincial.