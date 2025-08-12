Oposición pone foco en tránsito: PJ respondería “con más gestión”

Por Julieta Fernández

Esta semana ingresó a la comisión de Gobierno el proyecto que propone declarar la Emergencia Vial por 12 meses en Río Cuarto. Lo presentaron desde el bloque La Fuerza del Imperio y buscan que se avance en el tratamiento legislativo. Entre los puntos principales, se plantea la creación de un fondo de prevención de siniestralidad y seguridad vial, el refuerzo en los controles de tránsito y la infraestructura vial. También sugiere implementar “Alcohol Cero” a partir de la modificación de un artículo del Código de Tránsito que prohíba la conducción de todo tipo de vehículos con un índice de alcoholemia superior a cero.

La respuesta del oficialismo, hasta el momento, apunta a ponderar las gestiones por parte de la secretaría de Prevención y Convivencia en materia de controles de tránsito y políticas de prevención. Consideraron que la iniciativa nazarista, planteada bajo el concepto de Emergencia, “busca generar un impacto político y un efecto de desgaste a la gestión”. No obstante, aseguraron que el proyecto será tratado en comisión “porque nos preocupa y ocupa”.

El jefe del bloque La Fuerza del Imperio, Franco Miranda, aseguró que el contexto en el que se plantea la declaración de Emergencia es de un crecimiento en la cantidad de siniestros viales en la ciudad. Según los datos del observatorio vial, entre octubre del 2021 y octubre del 2022 hubo 900 accidentes y el 50% de ellos implicó algún tipo de lesiones en las personas involucradas, con un saldo de 11 personas fallecidas en ese lapso.

Aunque no habría datos actualizados de este organismo, el nazarismo apeló a los últimos hechos que cobraron relevancia como el fallecimiento del joven Bruno Brondo, a cuyo imputado no se le realizó el control de alcoholemia luego del accidente. El día de ayer se sumaron dos hechos más: un peatón de 81 años falleció a raíz de un accidente en la zona del Parque Sarmiento, tras ser embestido por una motocicleta. Ayer también falleció un joven motociclista, luego de ser atropellado por un utilitario en la esquina de Gaudard y San Martín.

En tanto, desde el bloque Primero Río Cuarto retomaron un eje que ha estado presente en las últimas campañas electorales (y en particular, en el último tramo de la gestión de Juan Jure). La última sesión del Concejo Deliberante dejó algunos indicios de cómo se planteará el tema por parte de las distintas bancadas. Al abordar el proyecto que plantea el rechazo a la decisión del gobierno nacional de disolver la dirección de Vialidad Nacional, el concejal juecista, Pablo Benítez, consideró que “sería bueno tener la misma mirada con las políticas públicas locales”. El edil mencionó el problema de los baches y aseguró que “cada jueves presentamos pedidos de arreglos de nuestras calles”.

“No desconocemos que existen baches en la ciudad y nos estamos ocupando con gestión”, replicaron desde la bancada de Hacemos Unidos. “El municipio puso en marcha seis cuadrillas que trabajan en el bacheo de pavimento y calles de tierra. El concejal Benítez es contradictorio porque mientras pide por la infraestructura vial en Río Cuarto, no dice nada cuando el gobierno nacional no se encarga de arreglar y mantener rutas y lo tiene que hacer la Provincia o los propios intendentes. Él mismo usa varas distintas y no exige a Nación lo mismo que exige al Municipio”, manifestaron desde la bancada oficialista. También reconocieron que el edil presenta reclamos puntuales de manera frecuente y señalaron que “se han tomado esos reclamos desde la comisión de Obras Públicas, se han elevado a la secretaria y nos estamos ocupando de eso”. “Si él (por Benítez) quisiera hacer lo mismo con Nación, no tiene ninguna oficina o secretaría que le atienda el teléfono y se ocupe”, consideraron.

Desde el bloque nazarista remarcaron que el proyecto de Emergencia propone reactivar el Observatorio de Seguridad Vial (aseguran que está inactivo desde el 2019) y que “es necesario encontrar una nueva forma de abordar la problemática en la ciudad”. Proponen que el foco esté puesto en la educación vial y, en el marco de la licitación del servicio de alumbrado (actualmente prestado por Autotroll), sugirieron que la empresa destine un porcentaje mínimo de sus ganancias para campañas de educación vial. Aseguran que “van a insistir para que el proyecto no quede en el tratamiento en comisión y se vote”.