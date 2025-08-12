#AlfilFederal | Matías Torres Cena: "uno tiene que ingeniárselas para no apretar el bolsillo del vecino"

El intendente de Laguna Larga estuvo presente en un nuevo programa de #AlfilFederal, el mismo repasó los principales desafíos y logros de su gestión en un contexto nacional complejo.

Alfil Federal12 de agosto de 2025Gabriel MarcléGabriel Marclé

Por Redacción Alfil

En una nueva edición de #AlfilFederal, el intendente de Laguna Larga, Matías Torres Cena, asistió al programa y destacó la importancia de cuidar los recursos municipales y generar soluciones concretas para la comunidad sin recargar el bolsillo de los vecinos.

"Hemos transformado con obra pública espacios que estaban totalmente abandonados y donde hoy se reúne la familia, el papá o la mamá", expresó el intendente. 

El mandatario destacó la impotancia de la obra pública en su gestión, y aseguró que el 90% de la obra pública en Laguna Larga se hizo con gente del pueblo y el 60% del material utilizado es de la zona. A la par de esto, Torres Cena habló sobre la planta cementera propia y el uso pionero de pintura dieléctrica en las columnas de alumbrado público.

"Fuimos el primer municipio que aplicó pintura dieléctrica en las columnas del alumbrado público, adaptando tecnologías mundiales a nuestras posibilidades y presupuesto", apuntó Torres Cena.

Acerca del futuro de su localidad, el intendente afirmó que tienen expectativas por la autovía Córdoba-Rosario, ya que consideran que "es clave para el impulso económico y de desarrollo de Laguna Larga y toda la región".

Te puede interesar
Lo más visto
fERRER

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto12 de agosto de 2025

Ferrer y ¿un cambio de opinión? | Keegan, candidato  | Pico de tensión en Epec

bornoroni-sikora (2)

La baja radical cotiza la territorialidad en la lista libertaria

Felipe Osman
Provincial12 de agosto de 2025

Sin los 170 municipios que podía aportar el Foro de Intendentes Radicales, la lista libertaria pierde su principal cantera de estructuras territoriales. La del Frente Cívico, que se agota en la Capital, no puede suplir la baja, y los armados de Bornoroni y Sikora se vuelven, en términos relativos, más relevantes.