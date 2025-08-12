AlfilFederal | Matías Torres Cena: "uno tiene que ingeniárselas para no apretar el bolsillo del vecino"

Por Redacción Alfil

En una nueva edición de #AlfilFederal, el intendente de Laguna Larga, Matías Torres Cena, asistió al programa y destacó la importancia de cuidar los recursos municipales y generar soluciones concretas para la comunidad sin recargar el bolsillo de los vecinos.

"Hemos transformado con obra pública espacios que estaban totalmente abandonados y donde hoy se reúne la familia, el papá o la mamá", expresó el intendente.

El mandatario destacó la impotancia de la obra pública en su gestión, y aseguró que el 90% de la obra pública en Laguna Larga se hizo con gente del pueblo y el 60% del material utilizado es de la zona. A la par de esto, Torres Cena habló sobre la planta cementera propia y el uso pionero de pintura dieléctrica en las columnas de alumbrado público.

"Fuimos el primer municipio que aplicó pintura dieléctrica en las columnas del alumbrado público, adaptando tecnologías mundiales a nuestras posibilidades y presupuesto", apuntó Torres Cena.

Acerca del futuro de su localidad, el intendente afirmó que tienen expectativas por la autovía Córdoba-Rosario, ya que consideran que "es clave para el impulso económico y de desarrollo de Laguna Larga y toda la región".