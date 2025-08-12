AlfilFederal | Matías Torres Cena: "uno tiene que ingeniárselas para no apretar el bolsillo del vecino"

#AlfilFederal| Gabriel Faletto: "Marull es el pueblo más lindo de la República Argentina"
En este nuevo programa de #AlfilFederal, el intendente de Marull nos comenta las tradiciones de su pueblo y como es la actividad ganadera en el mismo.
Por Redacción Alfil
En una nueva edición de #AlfilFederal, el intendente de Laguna Larga, Matías Torres Cena, asistió al programa y destacó la importancia de cuidar los recursos municipales y generar soluciones concretas para la comunidad sin recargar el bolsillo de los vecinos.
"Hemos transformado con obra pública espacios que estaban totalmente abandonados y donde hoy se reúne la familia, el papá o la mamá", expresó el intendente.
El mandatario destacó la impotancia de la obra pública en su gestión, y aseguró que el 90% de la obra pública en Laguna Larga se hizo con gente del pueblo y el 60% del material utilizado es de la zona. A la par de esto, Torres Cena habló sobre la planta cementera propia y el uso pionero de pintura dieléctrica en las columnas de alumbrado público.
"Fuimos el primer municipio que aplicó pintura dieléctrica en las columnas del alumbrado público, adaptando tecnologías mundiales a nuestras posibilidades y presupuesto", apuntó Torres Cena.
Acerca del futuro de su localidad, el intendente afirmó que tienen expectativas por la autovía Córdoba-Rosario, ya que consideran que "es clave para el impulso económico y de desarrollo de Laguna Larga y toda la región".
El intendente de La Playosa pasó por #AlfilFederal y nos contó la recuperación de la localidad tras el fuerte temporal que a fines de 2024 provocó daños materiales de magnitud y se convirtió en noticia nacional.
En un nuevo capítulo de #Alilfederal, Germán Baldo, intendente de Freire, habló sobre el desfinanciamiento de los municipios por el y la presión impositiva sobre los pequeños productores. Sobre la Ruta Nacional 19, celebró la decisión de Llaryora de pedir su traspaso a la provincia para poder finalizar la obra.
El intendente de JxC en Los Surgentes nos acompaño en #AlfilFederal y nos comentó el enfoque de su proyecto en la intendencia y cuál es su visión sobre el Gobierno Nacional.
El intendente de Juntos por el Cambio en Río Ceballos, Ezequiel Lemos, nos otorgó una cálida entrevista para #AlfilFederal. En la misma nos contó acerca de la importancia del recambio generacional en la UCR y de integrar juventud con experiencia.
El intendente de la Cumbre, Pablo Alicio, nos acompañó en este nuevo programa de #AlfilFederal, tuvo la oportunidad de contarnos el desarrollo de la gestión municipal en su localidad y su llegada a la intendencia.
