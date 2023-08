Cierre de listas en Laboulaye (JpC busca retener Municipio)

Por Julieta Fernandez

El 1° de Octubre, Laboulaye elegirá a su próximo intendente, ocho concejales y tres tribunos de cuentas para el período 2023-2027. Al cierre de esta edición, aún no había culminado el plazo para la presentación de listas pero ya se conocía la mayoría de los nombres de quienes aspiran a ocupar la intendencia: Gino Chiapello (Juntos por el Cambio), Lucas Panelo (Estamos Haciendo Laboulaye), Luis Gatti (Primero Laboulaye) y Maximiliano Camusso (Todos Somos Laboulaye). En el caso de Hacemos Unidos, el nombre más potable que sonaba en las últimas horas es el del médico Walter Accotto.

Se trata de una elección que tiene como antecedente la victoria de Javier Milei en las PASO, tanto en los cuatro departamentos del sur como puntualmente en la localidad en cuestión. Además, en las elecciones provinciales del 25 de junio, el triunfo de Hacemos Unidos por Córdoba en el departamento Roque Sáenz Peña también dejó golpeado a Juntos por el Cambio, ya que fue el único departamento del sur que no pudo pintarse de amarillo. En ese momento, el dirigente radical y actual intendente de Laboulaye, César Abdala, aspiraba a ser legislador departamental pero perdió frente a la actual legisladora de Hacemos por Córdoba, Victoria Busso.

Retener el Municipio resulta un desafío importante para el oficialismo, luego de dos períodos de Abdala al frente del gobierno. Cabe recordar que el radical logró romper con 12 años de peronismo en su localidad cuando ganó en 2015 con el 45% de los votos. Ese año, Abdala venció al entonces intendente peronista, Julio Nápoli, quien representaba a Unión por Córdoba. Antes también había gobernado Carlos Bolgan y Alicia Pregno (que posteriormente fue vicegobernadora de la Provincia).

La victoria de Marcos Ferrer en Río Tercero -aunque no resulte extrapolable a otra localidad- le dio un poco de esperanza a Juntos por el Cambio en relación a los municipios que aún deben elegir a sus intendentes en lo que resta del 2023. Según informó Nexos del Sur, el actual secretario de Hacienda del Municipio, Gino Chiapello, será el próximo candidato oficialista y estaría acompañado por el funcionario municipal y ex concejal, Gonzalo Pérez, quien irá como primer candidato a concejal. En diálogo con el medio digital, Chiapello consideró que “lo que representa esta lista es la unidad. Por el lugar que ocupo actualmente dentro del Municipio, tengo la visión transversal de todos los sectores y sé cuál es su dinámica y funcionamiento”.

En cuanto al PJ provincial, el nombre que sonaba más fuerte en las últimas horas es el de Walter Accotto. Este nombre también resultaría una apuesta fuerte de Hacemos Unidos que, hasta hace unos meses, se encontraba analizando a varios posibles candidatos y candidatas. Victoria Busso era una de ellas pero habría priorizado su rol como legisladora departamental, cargo que seguiría ocupando en los próximos cuatro años.

Por otra parte, Lucas Panelo es el candidato peronista que no competirá dentro de la estructura de Hacemos Unidos. Aunque se referencia en el PJ provincial (respaldó la candidatura de Martín Llaryora a gobernador), el actual concejal se presentó como candidato bajo el sello de Estamos Haciendo Laboulaye.

Un nombre al que seguro se le prestará especial atención (especialmente luego de la victoria de Javier Milei en las PASO) es el de Maximiliano Camusso. El candidato de Todos Somos Laboulaye (afín a La Libertad Avanza) consideró que el triunfo de Milei en las PASO y, en particular en su localidad, podría robustecer al armado municipal que encabeza. “Esto nos deja muy bien posicionados de cara a las generales y también para la elección municipal de octubre”, consideró el dirigente en diálogo con Nexos del Sur.

Otro de los nombres confirmados para la contienda del 1° de Octubre es el de Luis Gatti, quien será candidato por Primero Laboulaye (integrado por diversos espacios políticos y profesionales independientes).