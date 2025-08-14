Tensión dentro y fuera del Concejo Deliberante por el proyecto de ordenanza Uber

Choferes de taxis y remises convocaron una concentración frente al Concejo Deliberante en el marco de la discusión por el proyecto que regula las aplicaciones de transporte como UBER, DiDi y Cabify en la ciudad. Puertas adentro, el oficialismo se encuentra dividido.

La discusión se centra en la modificación el artículo 9° del escrito original, que establece un cupo máximo de 4.000 vehículos habilitados, lo que excluiría a más del 80% de los más de 20.000 conductores activos mensuales de la aplicación. Para Uber, esto aumentaría los tiempos de espera, encarecería los precios y reduciría la disponibilidad del servicio.

El proyecto que regula las aplicaciones de transporte llega este jueves al vencimiento del plazo de tres sesiones de preferencia, por lo que habrá que decidir si la iniciativa regresa a comisión o pasa al pleno para su votación.

Dentro del recinto del Concejo Deliberante, el bloque oficialista enfrenta una fractura respecto del proyecto de regularización de las aplicaciones de transporte. Hacemos por Córdoba mantiene, por el momento, 13 votos a favor del cupo, quienes también respalda el bloque radical liderado por Elisa Caffaratti, junto al bloque que encabeza Soher El Sukaría y el Bloque Ciudadanos de Gabriel Huespe.

Del otro lado del quiebre se encuentran los concejales cordobesistas Ricardo Moreno, Gustavo Pedrocca y Diego Casado, quienes rechazan el cupo. En ese sentido, se vislumbró un posible voto en cóntra de la cordobesista María Eva Ontivero, que finalmente optó por votar a favor al igual que el resto de su bloque.

Mientras continúa el debate por el cupo de conductores, la Municipalidad estableció un operativo policial preventivo. El fiscal Ernesto Aragón explicó a Radio Mitre que se hizo con el objetivo para "tratar de reforzar la situación y paralelamente estamos tomando en distintos puntos o arterias cercanos al Concejo Deliberante medidas también preventivas, un operativo preventivo para tratar de que en la medida en que se pueda organizar evitando mayores inconvenientes".

Afuera del recinto del Concejo Deliberante, miembros del Sindicato de Peones de Taxis, quienes se resisten fuertemente a la medida que eliminaría el cupo de licencias, mantuvieron confrontaciones con la policía donde se registraron incidentes, corridas y forcejeos en las cercanías del edificio. Según lo reportado por Cadena 3, los choferes cortaron calles en las zonas del Puente Maipú, Costanera y General Paz.

Miguel Arias, titular del Sindicato de Peones de Taxis, advirtió que la medida eliminaría el cupo de licencias y dejaría la tarifa a libre disposición de las apps, lo que, según los manifestantes, "pone en riesgo la actividad y busca matarla".

En diálogo con Cadena 3, Jorge Montes expresó su frustración tras una reunión de tres horas con los concejales, que calificó de infructuosa: "No esperan nada porque con lo que nos han dicho ayer a la tarde, es siempre lo mismo: no entienden o no quieren entender. Lo que están haciendo es una cuestión muy gravosa para la gente y para un sector histórico".

Tras lo dicho, apuntó contra el gobernador Martín Llaryora y lo acusó de imponer "una bajada de línea" para favorecer a Uber. "Porque usted tanto que aplaudió las famosas 4.000 chapas que no pudieron salir nunca, hoy quiere que se vayan todos", disparó.

Ante un panorama tenso tanto dentro como fuera del recinto del Concejo Deliberante, su aprobación no está garantizada. Aún persisten diferencias en el arco político sobre puntos clave del texto, por lo que su definición podría postergarse.