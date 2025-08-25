Un fiscal cordobés a un paso de la cárcel por corrupción

Por Franco Cervera

En la Argentina hay muchos casos de corrupción cometidos por parte de políticos y funcionarios judiciales. Sin embargo, en la mayoría de las causas muy pocos de esos representantes del Estado llegan a cumplir una condena de prisión efectiva por diferentes artilugios judiciales en el marco del sistema garantista con el que contamos.

Por lo que el caso del exfiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, puede sentar un importante precedente, dado que está a un paso de la cárcel luego de ser condenado en abril de 2022 a cinco años de prisión por el Tribunal Oral 2 (TOF2) de Córdoba por cobrar dinero para “frenar” una investigación y por tráfico de influencias. Además, fue sentenciado al pago de una multa de seis millones de pesos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Pese a esto continua en libertad por las calles de la ciudad. La novedad es que la Cámara Federal de Casación Penal rechazó su recurso interpuesto, por lo que se confirma la sentencia.

Para el común de la sociedad debería ir a la cárcel de manera inmediata, sin embargo, existen algunas herramientas legales que el letrado seguramente podrá aplicar. Entre ellas presentar un recurso extraordinario, y algún recurso de queja posteriormente para dilatar lo que debería ser una condena justa en prisión.

Mientras tanto, Viaut, quien tenía la responsabilidad de investigar las causas de narcotráfico a gran escala, la trata de personas y evasión fiscal pero se corrompió, sigue en libertad por la ciudad como si nada hubiera ocurrido.

La condena

Viaut llegó a juicio acusado junto con un empleado de la dependencia a su cargo y otras tres personas más de cobrar dinero para frenar investigaciones o de ejercer influencia para intervenir en causas en curso en la justicia provincial.

El empleado que acompañó a Viaut en los dos hechos de la acusación es la ordenanza de su fiscalía, Darío Fabián “Paco” Rivarola, quien recibió pena de tres años de ejecución condicional, más multa de cuatro millones de pesos e inhabilitación especial perpetua. En nombre de Viaut, solicitó dinero a un cooperativista de El Tío para no inculparlo en una causa de “usina de facturas” que tramitaba el fiscal (El hombre fue asesorado legalmente por el abogado Juan Alberione). Luego, para que el funcionario tratara de mejorar la situación procesal de un detenido por abuso sexual en la Justicia provincial, el fiscal y la ordenanza cobraron una fuerte suma en dólares.

Los otros tres acusados, participaron en el segundo hecho, recibieron penas condicionales: Víctor Hugo “Vitito” Brugnoni, dos años de prisión y multa de cuatro millones de pesos por cohecho activo; Walter Gustavo Fattore y Gerardo Agustín “Coco” o “Coquito” Panero, seis meses de prisión y dos millones de pesos, como partícipes secundarios de tráfico de influencias. Los tres también recibieron inhabilitación especial perpetua.

Salvo Viaut, durante el juicio los otros acusados confesaron los hechos y todos los términos de la acusación, con lo cual el fiscal federal quedó en solitario y al descubierto.

Vacantes federales

En el ámbito federal, la situación es preocupante debido a que el Juzgado Federal de San Francisco actualmente no cuenta con juez, ni fiscal.

Cabe recordar que el juez Pablo Montessi falleció el año pasado de forma repentina y ese puesto es subrogado momentáneamente por Sergio Pinto, quien es el juez Federal de Bell Ville.

Mientras que la fiscalía Federal quedó vacante luego de que destituyeran a Luis María Viaut, condenado por corrupción. Actualmente lo subroga la fiscal de Villa María, María Marta Schianni, quien lleva adelante una gran tarea.