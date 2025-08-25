Un fiscal cordobés a un paso de la cárcel por corrupción

Peronistas de San Francisco con los caminos marcados post elecciones
Los referentes del este cordobés ya tienen en claro los pasos a seguir luego de las legislativas de octubre. Mientras tanto hay una intensa campaña por delante.
Se trata de Luis María Viaut, quien ya fue condenado hace más de tres años, y ahora la sentencia queda firme luego de que la Cámara de Casación rechazara su apelación.San Francisco25 de agosto de 2025Franco Cervera
Por Franco Cervera
En la Argentina hay muchos casos de corrupción cometidos por parte de políticos y funcionarios judiciales. Sin embargo, en la mayoría de las causas muy pocos de esos representantes del Estado llegan a cumplir una condena de prisión efectiva por diferentes artilugios judiciales en el marco del sistema garantista con el que contamos.
Por lo que el caso del exfiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, puede sentar un importante precedente, dado que está a un paso de la cárcel luego de ser condenado en abril de 2022 a cinco años de prisión por el Tribunal Oral 2 (TOF2) de Córdoba por cobrar dinero para “frenar” una investigación y por tráfico de influencias. Además, fue sentenciado al pago de una multa de seis millones de pesos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Pese a esto continua en libertad por las calles de la ciudad. La novedad es que la Cámara Federal de Casación Penal rechazó su recurso interpuesto, por lo que se confirma la sentencia.
Para el común de la sociedad debería ir a la cárcel de manera inmediata, sin embargo, existen algunas herramientas legales que el letrado seguramente podrá aplicar. Entre ellas presentar un recurso extraordinario, y algún recurso de queja posteriormente para dilatar lo que debería ser una condena justa en prisión.
Mientras tanto, Viaut, quien tenía la responsabilidad de investigar las causas de narcotráfico a gran escala, la trata de personas y evasión fiscal pero se corrompió, sigue en libertad por la ciudad como si nada hubiera ocurrido.
La condena
Viaut llegó a juicio acusado junto con un empleado de la dependencia a su cargo y otras tres personas más de cobrar dinero para frenar investigaciones o de ejercer influencia para intervenir en causas en curso en la justicia provincial.
El empleado que acompañó a Viaut en los dos hechos de la acusación es la ordenanza de su fiscalía, Darío Fabián “Paco” Rivarola, quien recibió pena de tres años de ejecución condicional, más multa de cuatro millones de pesos e inhabilitación especial perpetua. En nombre de Viaut, solicitó dinero a un cooperativista de El Tío para no inculparlo en una causa de “usina de facturas” que tramitaba el fiscal (El hombre fue asesorado legalmente por el abogado Juan Alberione). Luego, para que el funcionario tratara de mejorar la situación procesal de un detenido por abuso sexual en la Justicia provincial, el fiscal y la ordenanza cobraron una fuerte suma en dólares.
Los otros tres acusados, participaron en el segundo hecho, recibieron penas condicionales: Víctor Hugo “Vitito” Brugnoni, dos años de prisión y multa de cuatro millones de pesos por cohecho activo; Walter Gustavo Fattore y Gerardo Agustín “Coco” o “Coquito” Panero, seis meses de prisión y dos millones de pesos, como partícipes secundarios de tráfico de influencias. Los tres también recibieron inhabilitación especial perpetua.
Salvo Viaut, durante el juicio los otros acusados confesaron los hechos y todos los términos de la acusación, con lo cual el fiscal federal quedó en solitario y al descubierto.
Vacantes federales
En el ámbito federal, la situación es preocupante debido a que el Juzgado Federal de San Francisco actualmente no cuenta con juez, ni fiscal.
Cabe recordar que el juez Pablo Montessi falleció el año pasado de forma repentina y ese puesto es subrogado momentáneamente por Sergio Pinto, quien es el juez Federal de Bell Ville.
Mientras que la fiscalía Federal quedó vacante luego de que destituyeran a Luis María Viaut, condenado por corrupción. Actualmente lo subroga la fiscal de Villa María, María Marta Schianni, quien lleva adelante una gran tarea.
Los referentes del este cordobés ya tienen en claro los pasos a seguir luego de las legislativas de octubre. Mientras tanto hay una intensa campaña por delante.
Uno por uno los dirigentes de la ciudad que integran las boletas para Diputados. Algunas sorpresas y otros la mirarán de afuera completamente. Quiénes son.
El liberalismo se divide en la provincia de Córdoba y San Francisco tiene gran protagonismo. Para los comicios de octubre habrá dos espacios, el Partido Libertario, por un lado, y la Libertad Avanza, por otro.
Tras el inicio de los trabajos en el ingreso a la ciudad, la oposición cuestionó duramente el gasto millonario. Rápidamente Bernarte respondió y pidió “memoria”.
El intendente busca recuperar terreno con anuncios de pavimentación, avance de loteo municipal. También destacó la proyección del armado electoral de los gobernadores. Y le pide decisión política para ampliar la jurisdicción de la Justicia Federal de Córdoba para investigar en Santa Fe.
“Es una dirigente muy valiosa”, destacan desde el Frente Renovador San Francisco sobre la diputada cordobesa que se muestra muy crítica de la gestión Milei. Todavía las definiciones están abiertas.
El Senado aprobó ayer la Ley de Financiamiento Universitario, que ya contaba con media sanción de Diputados. Vigo votó en contra del veto de Milei, al igual que Juez que sorprendió por sumarse al rechazo a la intención del Presidente. Álvarez Rivero votó en contra de las universidades y a favor de Casa Rosada.
Oscar Agost Carreño extiende su mandato por ocho meses en medio de las disputas judiciales que podrían dejar al partido en manos de Soher El Sukaría. Mientras tanto, Laura Rodríguez Machado legitima su participación en la lista de La Libertad Avanza, tras el apoyo de dirigentes del PRO a esta propuesta electoral.
Mestre encabezó la primera reunión para coordinar la campaña de la Lista 3 y busca recuperar la militancia con un mensaje de unidad, mientras persisten las tensiones con los comités del interior por el proyecto de Provincias Unidas. Dudas sobre el rol que ocupará Rodrigo de Loredo durante la campaña.
La nueva grieta de la UCR se dirime entre la Lista 3 vs Javier Milei. La alianza de Generación X empieza a fragmentarse, cargada de reproches, a su conducción, por la gestión de la interna. Después de octubre, Mestre dejará de ser el único oponente entre los correligionarios.
Esta tarde habrá un acto sólo con alcaldes de Juntos por el Cambio que respaldan la lista peronista. El candidato a diputado y el gobernador serán los anfitriones; foto y estrategia electoral. El nuevo marco que abre el armado de Provincias Unidas y el factor Mestre.