Enroque Corto

El cartel "Welcome to the Republic of Córdoba" pintado en cercanías del Aeropuerto provocó reacciones y críticas. El gobernador Llaryora salió a dar su explicación.

Informante: Tuvo que salir Llaryora a explicar eso de "Welcome to the Republic of Córdoba" con un posteo donde resalta que Córdoba es "capital nacional del humor".

Alfil: Claro, no se entendía mucho.

Informante: El posteo del domingo a la mañana dice "Esta temporada de verano, en #Córdoba damos la bienvenida a quienes nos visitan con un mensaje que refleja nuestra identidad: creatividad, calidez y el inconfundible humor cordobés que nos define. Quienes lleguen a nuestra provincia serán recibidos con un guiño que resume nuestra forma de ser y nuestra cultura, donde conviven la historia, los paisajes, la gastronomía y, por sobre todo, lo mejor de Córdoba: su gente. Somos un territorio con personalidad propia, donde el humor y su música forman parte de nuestro patrimonio cultural y de una manera única de encontrarnos y compartir".

Alfil: Bueno qué sé yo, el welcome suena raro, el republic también. Pero que pegó, pegó.

Dos cordobeses en la UCR nacional pero sin De Loredo

La UCR eligió su conducción nacional. Hay dos cordobeses en la lista, pero ninguno responde a Rodrigo de Loredo, que representa la conducción del radicalismo provincial-Informante: Como sabrá, finalmente Gustavo Valdes no fue elegido presidente del Comité Nacional de la UCR sino el intendente de Venado Tuerto, Lionel Chiarella, un santafesino de 36 años alineado con Maximiliano Pullaro y con Emiliano Yacobitti. Chiarella estará acompañado por la ex presidenta de la FUA, Piera Fernández como secretaria General, Inés Brizuela y Doria (La Rioja) cómo vicepresidente primera, Javier Bee Sellares (Córdoba) como vice segundo y María Inés Zigarán (Jujuy) como vice tercera. En la mesa también estarán como secretarios: Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro), y Daniel Angelici (CABA).

Alfil: Bee Sellares es cordobés pero responde a Valdés. ¿Y Mestre responde a?

Informante: Al 3%.

Alfil: Sutil. No hay gente de Rodrigo de Loredo, ni Rodrigo de Loredo.

Informante: Como tampoco están el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ni el de Chaco, Leandro Zdero. Igual que De Loredo, cercanos y aliados de La Libertad Avanza.

Alfil: ¿No es una oportunidad perdida para De Loredo, que quiere ser candidato a gobernador de Córdoba?

Informante: Naaaa. Yo le diría que si el exdiputado pudiera, se iría de la UCR. Pero bueno, eso lo digo yo. Habría que preguntarle a él.

Radicales con calle y gorra roja

La Juventud Radical de Capital cerró el año con militancia territorial, ollas populares y un Papá Noel recorriendo las seccionales. Mensaje hacia adentro y hacia afuera del partido.

—Periodista: ¿Qué fue ese despliegue maratónico que se vio este sábado por los barrios?

—Informante: La Juventud Radical cerrando el año a puro territorio. Arrancaron a las dos de la tarde y hasta las diez de la noche recorrieron las 14 seccionales de la ciudad, con Papá Noel incluido.

—Periodista: ¿Militancia navideña?

—Informante: Y algo más. Venían de seis meses seguidos de olla popular, todos los jueves, con la Casa Radical abierta hasta la noche y 150 platos por jornada. Cerraron ese ciclo con una choripaneada para 200 personas y salieron a repartir más de 500 bolsitas de golosinas.

—Periodista: ¿Mensaje político?

—Informante: Clarísimo: juventud, calle, bases y solidaridad. Una señal para el radicalismo cordobés de que hay cantera activa y con vocación de barrio.

Natalia, en Punilla

La diputada de Defendamos Córdoba pasó por Punilla en su plan de seguir ampliando su espacio político de cara al ´27.

Dirigente: Estuvimos con los jóvenes de la agrupación Sean Eternos. Natalia agradeció el acompañamiento y alentó a seguir en la construcción de un espacio peronista para lo que se viene.

Periodista: ¿Para Córdoba?

D.: Usted sabe que se habló de algo más grande. Los jóvenes apoyaron la necesidad de redefinir un nuevo proyecto nacional, y dijeron que Natalia tiene un rol protagónico en ese proyecto.

P.: Ajá.

D.: Y ella, alentó a salir a buscar peronistas de otras provincias para armar una propuesta de verdad del espacio. Uso mucho la palabra “renovar”, que fue un concepto que cruzó su campaña también.