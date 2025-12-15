Cambios en Seguridad: Sale Bevilacqua, entra Aráoz

Provincial15 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Juan-Araoz

Por Yanina Soria 

Se vienen cambios en la cartera de Seguridad de la provincia de Córdoba que conduce el ministro Juan Pablo Quinteros. El actual administrador general de la Justicia de Faltas, Juan Manuel Aráoz, dejará después de 6 años ese cargo en la Municipalidad de Córdoba para saltar al equipo del gobernador Martín Llaryora, concretamente como secretario de Seguridad. 

El abogado que hasta hace poco sonó como posible Fiscal General de la Provincia, aceptó el viernes la propuesta a instancias del propio ministro Quinteros con anuencia del gobernador Martín Llaryora quien lo había designado en la Municipalidad cuando fue intendente. Aráoz asumiría en enero el cargo que hoy ocupa Ángel Lito Bevilacqua, ex intendente de Noetinger y hasta acá parte del equipo de Quinteros; el otro secretario es José César Gualdoni, a cargo de Prevención y Coordinación Institucional quien seguirá al frente de esa área. 

Según trascendió, Quinteros quería desde hace tiempo sumar al abogado con vasta experiencia en la gestión pública a su equipo, para encarar con mayor fuerza la segunda parte de su mandato al frente de un área tan sensible como Seguridad. Desde su entorno, aseguraron que el ministro pudo en sus primeros dos años consolidar la conducción política dentro de la Fuerza, sumado al acompañamiento y los recursos que el gobernador Llaryora destinó al área para ampliar la seguridad en la provincia. 

Aráoz, entienden desde el gabinete provincial, combina un perfil técnico y político, reconocido por su desempeño al frente de los Tribunales Administrativos de Faltas de la Municipalidad, que llegará para sumar desde la gestión. 

Te puede interesar
ilustra-quinteros-junatndo-naranjas

Cruzada antinaranjita desafina relaciones Panal- Municipio

Yanina Soria
Provincial15 de diciembre de 2025

La Shakimanía puso a prueba la mano dura que prometió el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, frente al cobro ilegal de estacionamiento en la zona. Más de 350 “naranjitas” detenidos este año. Una hiperactividad provincial que desentona con la ausencia de un programa que ordene definitivamente el sistema. El desafío social.

laura-jure-schiaretti

El ministerio de la Tristeza

Felipe Osman
Provincial15 de diciembre de 2025

A ojos de avezados observadores de la gestión, Desarrollo Social es hoy la cartera, en términos políticos, más desangelada del gabinete provincial. Una estructura de grandes proporciones, construida en base a un poder que se licúa: el schiarettismo.

Lo más visto
1765480942752 (1)

Elecciones UNC 2026: reacomodos políticos y silencios estratégicos en la carrera hacia el rectorado

Francisco Lopez Giorcelli
Universidad12 de diciembre de 2025

El Consejo Superior aprobó el calendario 2026 y confirmó el cronograma electoral que volverá a poner en disputa la conducción de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin candidaturas definidas ni movimientos explícitos, los espacios comienzan la etapa de señales discretas, negociaciones reservadas y relecturas de la última elección rectoral, en la que la continuidad de gestión fue un factor decisivo. El posible interés de Jhon Boretto en evaluar una reelección aparece como referencia obligada dentro del análisis político, mientras que la oposición, un poco atomizada, buscará candidatos que le hagan mella al oficialismo.