Cambios en Seguridad: Sale Bevilacqua, entra Aráoz

Por Yanina Soria

Se vienen cambios en la cartera de Seguridad de la provincia de Córdoba que conduce el ministro Juan Pablo Quinteros. El actual administrador general de la Justicia de Faltas, Juan Manuel Aráoz, dejará después de 6 años ese cargo en la Municipalidad de Córdoba para saltar al equipo del gobernador Martín Llaryora, concretamente como secretario de Seguridad.

El abogado que hasta hace poco sonó como posible Fiscal General de la Provincia, aceptó el viernes la propuesta a instancias del propio ministro Quinteros con anuencia del gobernador Martín Llaryora quien lo había designado en la Municipalidad cuando fue intendente. Aráoz asumiría en enero el cargo que hoy ocupa Ángel Lito Bevilacqua, ex intendente de Noetinger y hasta acá parte del equipo de Quinteros; el otro secretario es José César Gualdoni, a cargo de Prevención y Coordinación Institucional quien seguirá al frente de esa área.

Según trascendió, Quinteros quería desde hace tiempo sumar al abogado con vasta experiencia en la gestión pública a su equipo, para encarar con mayor fuerza la segunda parte de su mandato al frente de un área tan sensible como Seguridad. Desde su entorno, aseguraron que el ministro pudo en sus primeros dos años consolidar la conducción política dentro de la Fuerza, sumado al acompañamiento y los recursos que el gobernador Llaryora destinó al área para ampliar la seguridad en la provincia.

Aráoz, entienden desde el gabinete provincial, combina un perfil técnico y político, reconocido por su desempeño al frente de los Tribunales Administrativos de Faltas de la Municipalidad, que llegará para sumar desde la gestión.