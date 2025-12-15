Se vota Fiscal General y hay “desconcierto” en la UCR por respaldo juecista

Por Bettina Marengo

El oficialismo acumuló dos temas fuertes para la sesión del miércoles 17 con la idea de sesionar el martes 23 de diciembre como última fecha del año, aunque está abierta la posibilidad del martes 30.

Pasado mañana, y en medio de una marcha de los trabajadores estatales que promete ser importante, se tratará en segunda lectura el Presupuesto 2026 y la ley tributaria con el artículo 63 que habilita al Gobierno de Martín Llaryora a descontar a los empleados públicos hasta un 4% extra del salario como aporte a la Caja de Jubilaciones.

Ese mismo día se tratará el pliego del nuevo fiscal general, el juez de Control N°5 Carlos Lezcano, que recién asumirá a fines de marzo, cuando finalice oficialmente el mandato de Juan Manuel Delgado. Mañana martes será la entrevista y saldrá el despacho de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Aunque los números para la mayoría simple están asegurados, el llaryrorismo tiene muchas expectativas sobre el apoyo de la oposición al candidato. No los bloques unipersonales más duros, como la izquierda o Encuentro Vecinal Córdoba, sino por las principales minorías. Luis Juez ya dijo que el Frente Cívico acompañará la postulación de Lezcano, un ex socio de estudio jurídico del senador. Como se adelantó en este medio, hubo conversaciones con Marcos Ferrer, presidente de la UCR a nivel provincial, para tratar de alinear al bloque legislativo que conduce Matías Gvozdenovich. Los oficialistas creen que lo lograron. “Sin objeciones técnicas, hay que ver lo político” dicen los radicales consultados, pero esperan también la mirada de Rodrigo de Loredo, al cual está alineado Ferrer. Este martes habrá una reunión de bloque para definir la postura y el exdiputado va a monitorear en forma no presencial esa reunión.

A los radicales les llamó la atención la postura de Juez de adelantar el voto positivo del Frente Cívico a un abogado con el que tuvo desencuentros cuando militaron juntos. “Desconcertados”, aseguraron, acostumbrados a la postura hipercrítica del senador para con el gobierno de Llaryora, que califican de “cómoda”.

Si no fuera por ese dato, posiblemente el deloredismo ya tendría el sí para el nuevo Fiscal General. Pero aún si hay acompañamiento, será con críticas a la “peronización” de la Justicia y promesas de cambios en la ley del MPF para reducir la estructura vitalicia que se repite en la recientemente creada Procuración Penitenciaria, cuyos adjuntos el Panal ofreció a sectores opositores, por ahora con poca recepción.

La desconfianza en la postura del juecismo pone bajo un signo de interrogación el futuro funcionamiento del interbloque Juntos por el Cambio en la unicameral, increíble sobreviviente a la desaparición nacional del espacio, cuyo futuro (el del interbloque) tendrá la suerte que corran las relaciones entre Juez y De Loredo. Es decir, mal pronóstico.

La agenda de Hacemos Unidos en la Unicameral seguirá el martes 23 porque el 24 de diciembre suele haber asueto provincial y municipal. Para esa fecha, se tratarán los pliegos de las Fiscalías de delitos en flagrancia, en el marco del plan de territorialidad policial-judicial lanzado por el Panal para contener el delito in situ. También tiene fecha la ley de Economía Naranja y “dos o tres leyes más”.

Altas fuentes del oficialismo relativizan la posibilidad de que en lo que queda del año se traten leyes previsionales, aunque la oposición y los gremios temen que el Ejecutivo mande el proyecto para efectivizar el descuento de hasta 4 por ciento extra a los aportantes a la caja de Jubilaciones. También está el proyecto del oficialista Matias Chamorro, que busca devolverle el 82% a los jubilados que menos cobran y poner un techo a los haberes más altos, más la iniciativa del aliado Agustin Spaccesi, que pretende “devolverle” a cada gremio su propia parte previsional. Dentro de esa bola de proyectos, la amenaza a la consulta popular para que los cordobeses decidan el futuro de la Caja que fue comodín de tantas campañas cordobesistas basadas en la defensa de los intereses de Córdoba.