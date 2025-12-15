Semana radical: Brindis, fotos y campaña de Rodrigo puerta

La asunción de Juan Negri como vocal del ERSEP no fue un trámite administrativo más. Funcionó, más bien, como una postal política cuidadosamente armada para mostrar volumen, respaldo interno y un mensaje hacia afuera: el radicalismo que orbita alrededor de Rodrigo de Loredo empieza a ordenar sus piezas de cara a un 2026 que asoma decisivo.

Negri reunió a los referentes que empujaron el acuerdo que lo llevó al Ente Regulador y cerró el encuentro con una foto de familia que no pasó desapercibida. Julio César Ochoa, Daniela Gudiño, Marcos Ferrer, Rodrigo de Loredo, Alejandra Ferrero, Matías Gvozdenovich y Ariel Grich posaron junto al nuevo vocal, en una señal de respaldo explícito a la gestión que se viene y, también, al proyecto político que subyace.

Entre los presentes hubo coincidencia en un punto: el lugar que ocupa Negri en el ERSEP es estratégico. No solo por el control formal de los servicios públicos, sino por el contexto que se avecina. Tarifazos en puerta, audiencias públicas con bajo voltaje político y un organismo que, según deslizan puertas adentro, “funciona desde hace años como una escribanía donde los aumentos entran y salen aprobados”. El caso del agua aparece como ejemplo recurrente: Córdoba figura entre los distritos con valores más altos y escaso debate público.

En ese marco, De Loredo empieza a delinear banderas y plataforma electoral. Una de ellas es la privatización de Caminos de las Sierras, tal como fue concebida en su origen. Negri, en tándem, avanzaría con pedidos de informes para desmenuzar las cuentas provinciales y exponer números que hasta ahora transitan con bajo nivel de visibilidad.

El brindis de Rodrigo

El calendario político radical suma esta semana su clásico de cierre de año: el almuerzo que organiza De Loredo el próximo 19 de diciembre en su casa de la zona sur. Se esperan cerca de 200 personas, entre intendentes, legisladores, concejales y militancia afín. Será el último gran gesto del año y el primero con tono explícito de relanzamiento, tras el regreso definitivo del exdiputado nacional a caminar la provincia de Córdoba.

En su entorno anticipan un discurso en clave de balance y proyección, con la mira puesta en una campaña que podría arrancar formalmente en febrero y que lo tiene como aspirante a la Gobernación. “Los intendentes están con Rodrigo y eso quedó claro en el 3% que sacó Mestre. No trabajaron para él y nosotros no somos ese porcentaje: somos mucho más”, lanzó un dirigente del espacio, sin rodeos.

Desde este sector de la UCR no descartan alianzas con Luis Juez y con Gabriel Bornoroni, aunque esperan una reunión clave para ordenar ese tablero. Mientras tanto, recorren y acumulan.

Del otro lado, líneas radicales más cercanas al gobierno nacional observan con atención el humor de los intendentes y no descartan un corrimiento hacia el violeta si no hay acuerdo intrapartidario. Dos factores explican esa lectura: el mensaje de las urnas en octubre y la decisión de De Loredo de proclamarse candidato sin consulta interna. “Algunos intendentes van a ir a la reunión, pero no van a firmar un cheque en blanco”, advirtió otro dirigente.

Foro de Intendentes

El jueves, en la cena de fin de año del Foro de Intendentes Radicales, se renovaron autoridades y De Loredo fue el orador central. Allí pidió mantener canales abiertos con el partido y trabajar en conjunto en la campaña que se viene, posicionándose como la opción natural para encabezar la propuesta.

Habló de las dificultades de gestión en tiempos ásperos, de las tentaciones del Panal y de la necesidad “comprensible”, dijode “recibir al gobernador con alfombra roja para conseguir recursos”. También insistió en el fin de ciclo del peronismo cordobés, la crisis del oficialismo provincial y el temor que tienen a perder el poder tras el batacazo libertario.

El mensaje fue claro: hay que recorrer, hacer músculo político y construir una plataforma electoral con ideas concretas. Privatizar Caminos de las Sierras es apenas una de ellas. El resto, por ahora, se cocina a fuego lento dentro de una UCR que volvió a moverse.

En el Foro, par la nueva mesa del 2026, el esquema de juego quedo delineado de esta manera: Presidente: Rubén Dagum, Vicepresidente: Roberto Casari, Secretario General: Carlos Ciprián, Prosecretaria General: Karina Figueroa, Tesorero: Javier Dieminger y Protesorero: Ricardo Martín.