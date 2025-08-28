Arroyito sigue trabajando junto a PAMI para mejorar las prestaciones de sus  adultos mayores

El intendente Gustavo Benedetti mantuvo una reunión con Sebastián Viganó, representante de PAMI – Distrito Córdoba.

Durante el encuentro se abordaron diferentes temas vinculados al espacio físico de la institución y se avanzó en acciones conjuntas orientadas a potenciar mejoras en las prestaciones y en aspectos administrativos relacionados con la obra social.

Además, se comenzó a trabajar en un proyecto que permitirá mejorar las instalaciones de PAMI en nuestra ciudad, con el objetivo de brindar un espacio más cómodo, accesible y adecuado para todos los asociados de Arroyito.

También se dialogó sobre la atención que reciben los beneficiarios en el Hospital Municipal Carlos J. Rodríguez y en la clínica privada, dentro del marco de los hospitales de PAMI.

Otro de los ejes centrales de la reunión fue la necesidad de fortalecer los servicios de previsión en geriátricos y hogares, haciendo hincapié en la provisión de pañales y medicamentos de uso crónico o terminal, para garantizar una atención más integral y digna hacia nuestros adultos mayores.

