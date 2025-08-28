Francos rompió el silencio tras el escándalo de las supuestas coimas: "no debió haber confiado en Diego Spagnuolo"

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló sobre el escándalo que sacude al gobierno nacional tras la filtración de los audios del ex-titular del Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, donde denuncia un supuesto pago de coimas.

En cuanto al Presidente, Javier Milei, Francos reconoció que el mismo es una "persona absolutamente honesta y transparente" y agregó: "No es de los que se abrazan a la caja fuerte".En ese sentido, señaló que el ex-titular del ANDIS "claramente Spagnuolo no lo era".

Allí se refirió a que el Jefe de Estano, "no debió haber confiado" en Spagnuolo. "No sé si era cercano pero lo conoce al Presidente y ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el Presidente con algunas personas en Olivos. Si el Presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado", dijo.

En el marco del año electoral, el jefe de Gabinete apuntó a que se trato de una maniobra por parte del kirchnerismo. "Es una operación política en momentos de campaña electoral como esperábamos. Ninguno de nosotros somos giles, sabíamos que en época de campaña iban a venir este tipo de ataques." Tras lo dicho, aclaró "Ahora nos hacen denuncias por todo. Después veremos cuál es el resultado y si la gente les cree".

Consultado por radio Mitre acerca de si pondría "las manos en el fuego por 'Lule' Menem", Francos respondió: "No tengo nada que reprocharle. Esto de preguntar si uno pone las manos en el fuego no tiene sentido. Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza".

Ataque en Lomas de Zamora

Al referirse a los ataque que sufrieron Javier Milei, su hermana Karina junto a José Luis Espert y demás dirigentes libertarios en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, Francos aseguró que se trata de un hecho grave, e indicó que "la justicia tendrá que analizar y si tiene un responsable, sancionarlo como corresponde".

En ese sentido, analizó que el nivel de confrontación vivido durante la campaña "debería hacer reflexionar un poco a los distintos actores. Ellos estuvieron muchos años en el poder y dejaron una Argentina postrada, deudora, con todo el aparato productivo destrozado, con 53% de pobreza", afirmó el jefe de Gabinete.

Franco apuntó nuevamente a que el kirchnerismo "tiene que hacerse cargo de lo que hicieron y tal vez bajar un poco el nivel de violencia que ejercen también contra el oficialismo y contra el gobierno y sentarse a pensar qué fue lo que hicieron mal".

Sobre las piedras que se lanzaron, Francos aclaró: "Fue un acto de violencia irresponsable que pudo haber terminado en un hecho como ese (magnicidio), porque tamaño de las piedras podía haber matado a cualquiera. No quiero pensar que la persona que lo hizo haya querido matar al presidente, más bien fue un acto de violencia descontrolada de un imbécil que se cree que esa es la forma de cuestionar al gobierno nacional".