Llamosas confirmó que cumplirá su mandato y posterga asunción

Por Gabriel Marclé

El gobernador electo de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, resolvió ayer la incógnita que resonaba cada vez más en la escena política del Partido Justicialista riocuartense, esa que se preguntaba sobre el futuro de Juan Manuel Llamosas, sobre si el intendente asumiría el cargo legislativo por el que fue electo en junio o seguiría en su cargo hasta el final. Así fue que Llaryora, tras comunicárselo a la militancia, anunció públicamente que su par de la capital alterna le había transmitido la decisión de quedarse a cumplir con su compromiso como jefe municipal hasta finalizar su segundo mandato en julio del 2024. Menudo anuncio para arrancar septiembre.

Tal como lo adelantaba Alfil en sus últimas ediciones, este sería un mes de definiciones para el Partido Justicialista de Río Cuarto. Eso se confirmó tras la visita del gobernador electo quien mantuvo una agenda partidaria y también institucional, vinculándose con el campo del sur cordobés en una recorrida por la 89º Exposición de la Sociedad Rural de Río Cuarto, donde se reunió con la Mesa de Enlace y recorrió los diferentes puestos de la convocante muestra.

En contacto con la prensa, Llaryora se encargó de responder cuál será el futuro de Llamosas, finalmente confirmado como el dirigente que llevará adelante la misión de custodiarle uno de los bastiones más importantes del peronismo frente al desafío electoral del año próximo. “Él me comunicó que va a terminar su mandato porque quiere que su Río Cuarto no pare de progresar”, reveló el gobernador electo ayer durante su paso por la Expo Rural de Río Cuarto, revelando además que “después se va a sumar al Gobierno de Córdoba una vez que termine su gestión”. Desligado de una asunción legislativa en diciembre, Llamosas estará más cerca del Ejecutivo provincial, aunque no hay detalles de esa eventual posición.

Casi inmediatamente después que el intendente cordobés le diera la noticia a la prensa, Llamosas utilizó sus redes sociales para referirse al hecho. En su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario municipal indicó: Hoy junto al Gobernador electo de Córdoba anunciamos algo que veníamos conversando y que expresa mi deseo y mi convicción de concluir la gestión en mi querida Río Cuarto. Estoy seguro que con la ayuda de Martín los riocuartenses vamos a contar con más herramientas para seguir impulsando el progreso, las obras y las oportunidades que nos merecemos”. De esta manera, el intendente cortaba con la especulación que ronda la Municipalidad desde hace semanas y que, como Alfil adelantó tiempo atrás, tenía muchas chances de resolverse en este sentido.

Esta decisión ya había sido confirmada la noche anterior, durante una reunión partidaria con dirigentes de Río Cuarto e intendentes electos de la zona. En ese encuentro, Llaryora no solo informó a sus dirigidos sobre el rol que adoptará Llamosas en estos meses, sino que también bajó línea respecto a la forma en la que se deberá afrontar en los próximos meses, un llamado a la organización del partido que militará a Juan Schiaretti en las presidenciales de octubre y que buscará retener la Municipalidad en 2024 con una campaña que comenzará en el corto plazo.

Llaryora afirmó que la decisión fue del riocuartense, más allá de que pueda intuirse que se trata de una maniobra consensuada entre las partes y hasta dirigida por quien, a partir de diciembre, empezará a actuar como el jefe político del PJ provincial, algo que empezó a verse durante la reunión que tuvo lugar en la casa peronista de Río Cuarto el sábado a la noche. Desde el entorno del jefe del Palacio de Mójica, se trata de “revalidar lo conseguido” y no abandonar el barco en el momento de mayor preocupación. “Quiere demostrar el significado de la transformación que le hizo a una ciudad que estaba en su peor momento histórico”, lanzaron.

Con esta definición respecto al futuro inmediato de Juan Manuel Llamosas, queda en claro que el intendente riocuartense tendrá un rol más valioso en lo local que en lo provincial, donde podía llegar a asumir como presidente provisorio de la Legislatura cordobesa. En su lugar, Llamosas fue erigido como el jefe de campaña del proceso que llevará hasta el 2024 y “el garante de la unidad” del peronismo del Imperio, algo que en palabras del propio intendente de la capital termina confirmando que habrá un único candidato.

Llaryora enalteció ante la militancia y también ante el público general a la trascendencia de Llamosas como cuadro político local. “Quiero hacerle un agradecimiento público por el esfuerzo que hizo”, expresó ayer antes de pedir un aplauso para reconocerle al intendente haber tenido el valor de quedarse a custodiar la ciudad que será clave para sostener el inicio de la era llaryorista al frente del Gobierno provincial, con una elección en el Imperio que podría significar el primer gran paso del plan que tiene en mente el gobernador electo.

Liberando a Llamosas del peso de las últimas dos elecciones -la provincial y las PASO nacionales- en las que el PJ cayó derrotado, Llaryora insistió en trasladarle al riocuartense la responsabilidad de haber acortado diferencias con lo que a comienzos de año anticipaban como una durísima derrota en la segunda capital cordobesa. “Los números nuestros en Río Cuarto eran complicados, vinculados a la falta de conocimiento que tenía mi figura. Nosotros estábamos perdiendo la elección en Río Cuarto por 30 puntos cuando le pedimos a Juan Manuel (Llamosas) que se sume. En definitiva, con esto logramos descontar 25 puntos”, analizó.

Mensaje a la sucesión

Luego de otorgarle la armadura de “protector del Imperio” a Llamosas en la reunión partidaria del sábado a la noche, Llaryora también se dirigió a los precandidatos. En ese sentido, marcó la línea de salida para que los que vayan por la sucesión -no en una interna, sino por las encuestas- se movilicen y se muestren “en base al trabajo”.

En esa reunión no estuvieron los más mencionados en la carrera por la candidatura peronista -no estuvieron Adriana Nazario ni Agustín Calleri, ambos de viaje- pero algunas voces de los presentes en la reunión afirman que el mensaje fue dirigido a ellos. “Les dio el OK para que salgan a la cancha”, afirmaba uno de los dirigentes que asistió a la reunión. Si bien el nombre no saldría hasta después de que se defina la presidencia de la Nación, Llaryora habría avalado que comiencen los lanzamientos.