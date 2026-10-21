Enroque corto

De la Sota lejos de la vice

La diputada Natalia de la Sota sigue de gira por la provincia de Buenos Aires. Estuvo en Mar del Plata y en Tandil con su agenda nacional crítica a Milei. En la tierra de Mauricio Macri fjue más allá y habló de lo provincial, y dijo cosas que seguramente se escucharán en el Panal.

Informante: Habló bastante la diputada. Aseguró que no va a ser candidata a vicegobernadora de Llaryora. Fue contundente el "No" cuando los periodistas de un canal de Tandil le preguntaron puntualmente. En cambio, reiteró que "no descarta" ser candidata a gobernadora porque "hay mucho peronismo" que no está con Milei y dice que lo puede representar.

Alfil: ¿Mucho peronismo cordobés que no lo quiere a Milei?

I: Tal cual, mucho peronismo y muchos cordobeses, aclaró. Explicó que se fue del oficialismo provincial porque Llaryora es "demasiado colaborador" del gobierno de Milei y que jugó como una "rueda de auxilio" para el gobierno libertario.

A: Veremos qué pasa. ¿Será candidata?

I: Esa no es la pregunta, la pregunta es a qué será candidata.

Una bienvenida fría a Ferrero en el grupo de la Unicameral

Gvozdenovich salió del grupo de WhatsApp de los legisladores y sumaron a Alejandra Ferrero. Pero el recibimiento dejó una perlita

Informante: Le traigo un datito del grupo de WhatsApp de los legisladores de la Unicameral.

Alfil: ¿Tienen grupo de WhatsApp? Qué cotidiano lo que me cuenta, aunque tratándose de la Legislatura, también suena extraño. Permítame imaginar esas charlas

I: Por supuesto que tenemos grupo. Eso sí, la vicegobernadora no está. Pero escuche, salió Matías Gvozdenovich y entró Alejandra Ferrero.

A: El recambio de autoridades radicales llegó hasta WhatsApp.

I: Así es. Pero lo interesante es otro dato. ¿Sabe cuántos integrantes tiene el grupo?

A: ¿Cuántos?

I: Veinte. ¿Y sabe cuántos le dieron la bienvenida a Ferrero?

A: ¿Cuántos?

I: Cuatro.

A: no me venga con chiquitas. Tráiganme información importante la próxima

Agost desempolvó un proyecto

En un descanso de su jornada, el periodista conversaba con su colega, que revisaba las redes sociales para tomar nota de las repercusiones de la condena a Oscar González.

Periodista: ¿Y? ¿Qué hay?

Colega: De todo. Nadie quiso dejar de atenderlo al ex legislador. Pero me llamó la atención el tuit de Agost.

P.: ¿Qué dice?

C.: Vuelve un poco a la raíz de esta historia. ¿Se acuerda que el auto que conducía González cuando se produjo la tragedia era un BMW incautado por la Justicia y puesto al servicio de la Legislatura?... Bueno, Agost recordó que, cuando asumió como legislador, presentó un proyecto para modificar la Ley 8.550, que regula el depósito y destino de los automotores secuestrados en causas penales, y establecer controles y trazabilidad para saber quién usa cada vehículo, para qué y bajo qué responsabilidad.

P.: Siempre tiene un proyecto debajo del brazo Agost.

C.: Y sí… está bien. Para eso están, en teoría…