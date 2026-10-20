Enroque corto | Movidas políticas en Córdoba: Peronismo, Radicalismo y Justicia

El peronismo ya tiene candidato en Mina Clavero

Juan Zamora, un abogado de 35 años, presentó su candidatura a intendente para 2027 con la intención de arrebatarle la intendencia al radical Luis Quiroga, que tiene posibilidad de reelección.

Informante: Se empiezan a mover las fichas en las intendencias. De a poco, asoma el año electoral. Le cuento que el mismo 17 de Octubre, Día de la Lealtad Peronista, el abogado Luis Zamora presentó en Mina Clavero su espacio político "Proyecto Mina Clavero" y su candidatura a intendente. No estuvo solo, lo acompañaron pesos pesados de la región: el legislador departamental Mariano Ceballos, el presidente del PJ de Mina Clavero, Mauricio Ahumada, el presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos y los intendentes Carlos Oviedo, de Brochero, y Luis Depetris, jefe comunal de San Lorenzo, entre otros referentes regionales, quienes destacaron: “Es el intendente que Mina Clavero necesita, y que el proyecto de Martín Llaryora requiere para Mina Clavero”.

Alfil: ¿Entonces el llaryorismo no juega allí con la alianza Hacemos Unidos?

I: No, todo dentro de Hacemos Unidos. Vamos a ver cuando llama a elecciones el intendente Quiroga, pero por las dudas el PJ ya se puso en marcha con sus principales dirigentes. "Propongo liderar una ciudad con oportunidades, que mire hacia el futuro. Quiero hacer historia en Mina Clavero, construyendo ese futuro unidos, con rumbo claro", aseguró el candidato Zamora.

La Capital del futuro

El Subsecretario de Biodiversidad de Córdoba, Migue Magnasco, está anotado en la carrera por la sucesión de Daniel Passerini. Como parte de su campaña, lanzó el desafío “Córdoba al futuro”.

Periodista: ¿De qué se trata?

Informante: Durante 20 días vamos a estar preguntándole a los cordobeses qué les gustaría que tenga la Córdoba Capital del futuro. Un ejercicio creativo entre muchos y muchas, para proyectar nuestra ciudad hacia un horizonte mejor, que podamos construir entre todos.

P.: ¿Y por dónde pregunta, por redes?

I.: Si, pero también se puede participar dejando tu aporte en unas urnas.

P.: ¿Urnas?

I.: Sí, urnas móviles que el mismo Migue junto a un grupo de voluntarios andan moviendo por toda la ciudad. Así que ya sabe, si ve una, haga su aporte (risas). Ojo, que la gente se está prendiendo ¿eh? Se copó con la idea…

P.: Se ve que hay para mejorar y cambiar…

Farías, condenado

El informante peronista comentó con el periodista la condena del exintendente de Cruz del Eje.

Informante Peronista: Anote esto, porque sacude el tablero político del departamento Cruz del Eje: Claudio Farías acaba de firmar un juicio abreviado.

Periodista: - ¿El exintendente? ¿Admitió los hechos de violencia de género?

I.P.: Reconoció todo para esquivar una condena de prisión efectiva. Le pusieron tres años de prisión condicional. Quedaron confesos la privación ilegítima de la libertad, las agresiones físicas y la desobediencia a la restricción perimetral.

P.: - Judicialmente esquivó la prisión efectiva, pero entiendo que en lo político y económico el golpe es demoledor…

I.P.: Game over. Políticamente quedó muy complicado: inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y 35 millones de pesos a la víctima como compensación.

P.: - ¿Fin de ciclo para él en el departamento?

I.P.: Y… nunca hay que decir nunca, pero… lo veo complicado.

Nicolás pone a caminar al radicalismo capitalino para 2027

El Comité Capital reunió a los concejales radicales y comenzó a ordenar el trabajo territorial con la mira puesta en recuperar la ciudad de Córdoba.

Informante: Tome nota. Miguel Nicolás empezó a mover las fichas del radicalismo capitalino de cara a 2027.

Alfil: ¿Ya arrancó la campaña?

I: Por lo pronto, reunió a las autoridades del Comité Capital con los concejales radicales de la ciudad. La idea es articular el trabajo entre los comités de circuito, los dirigentes barriales y los representantes en el Concejo Deliberante.

A: ¿Y cuál es la estrategia?

I: Tres ejes: unidad, territorio y compromiso partidario. Nicolás quiere que las propuestas nazcan en los barrios y lleguen al Concejo. El objetivo político está claro: recuperar la Municipalidad de Córdoba en 2027.