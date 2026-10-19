Enroque corto | Córdoba política: paritarias tensionadas y jugadas rumbo al 2027

La Provincia tensiona con UEPC pero Consalvi confirmó que recibirá al gremio

El Gobierno convocó al sindicato docente para el martes 20, aunque advirtió que el acuerdo salarial sigue vigente y se cumple en su totalidad. La revisión de octubre abre un nuevo frente de negociación.

Informante: Tome nota que se viene lío con los docentes.

Alfil: ¿No habían pedido los docentes una revisión del acuerdo?

I: Claro. El viernes pidieron la revisión que quedó agendada en abril, pero ya dijeron que si la Provincia no revisa con aumento, se vienen medidas de fuerza, y que hay chances de que reclamen apertura de paritarias.

A: ¿Hay chances de que abran paritarias?

I: lea en X. El Gobierno, a través de Consalvi, confirmó que los recibirá al gremio el martes 20, pero adelantó que están cumpliendo con el acuerdo. ¿Se entiende?

A: Está clarito. Los van a escuchar pero lo firmado, firmado está.

I: UEPC quiere aumento para los docentes ya. Insisten en que la situación económica, producto de las políticas nacionales, hizo que todo empeorara de abril a la fecha

A: Indiscutible. Pero la Provincia tampoco tiene tanto margen para aumento.

I: Veremos el martes que pasa. Yo le adelanto... se viene una ola de paros.

La 1ra Junta Promotora “Llaryora 2027” arranca en Capital

El informante peronista llamó al periodista para contarle cual sería el próximo movimiento de la mesa política que lanzó la primera Junta Promotora Llaryora 2027 en la ciudad.

Informante Peronista: Estimado, tengo novedades.

Periodista: Amigo, lo escucho. La última vez que hablamos me contó de la conformación de una mesa política horizontal para traccionar la campaña Llaryora 2027 en la ciudad… por fuera de la conducción política del intendente.

I.P.: Y de eso mismo le vengo a hablar hoy. Antes que nada, a la mesa que integran Marcelo Rodio, Leonardo Limia, Juan Manuel Rufeil, Mariano Lorenzo, Laura Labat y Gustavo Pedrocca, entre otros compañeros, se acaba de sumar Gabriel Bermúdez, que para nosotros es un jugador importante, que nos va a ayudar a llegar a diferentes ámbitos.

P.: Tomo nota.

I.P.: Por otro lado, también le quiero contar que acá es diciendo y haciendo. No nos juntamos a sacarnos una foto. Nos juntamos para trabajar por la campaña del gobernador en Capital. Por eso organizamos, para este jueves a las 20, un encuentro al que convocamos a todos a sumarse.

Olivero prepara lanzamiento provincial

Dirigentes y militantes de la Agrupación José Manuel De la Sota participaron del acto por el Día de la Lealtad realizado en el Quality Espacio.

Informante: Como nueva agrupación referenciada en Herman Olivero nos sumamos al acto organizado por el PJ Capital. Reafirmamos nuestra lealtad al movimiento peronista y nuestro compromiso con las banderas de Perón y Evita, y con el legado del compañero José Manuel De la Sota.

Periodista: Que paradójico que el apellido De la Sota (por la diputada Natalia De la Sota) no haya estado con ustedes, y en cambio, haya organizado su propio acto.

I.: Mire, nosotros venimos a sumar no a dividir, a recuperar la mística militante. Creemos que la unidad del peronismo se construye con diálogo, participación y espacios democráticos. Y en eso estamos. Tan convencidos de esa necesidad estamos que en unos días, muy pronto, lanzaremos la Agrupación a nivel provincial. Ya armamos en varios departamentos y vamos a tener referentes en distintos puntos de Córdoba.

Otro candidato a intendente en Carlos Paz

En Carlos Paz ya hay un nuevo aspirante a intendente para 2027 y tiene sello partidario del Partido Demócrata. Se trata de Santiago Juliá, quien recibió el respaldo explícito de Gregorio Hernández Maqueda, legislador provincial y candidato a gobernador de Córdoba por ese espacio.

Informante: No se si lo conoce a Juliá, pero ya había competido por la Defensoría del Pueblo en 2025, ahora apunta al Palacio municipal 16 de Julio. Es el mismo que hace un par de meses impulsó un pedido de juicio político contra el ombudsman carlospacense Víctor Curvino, que finalmente no prosperó.

Alfil: ¿Y con qué estrategia piensa meterse en la carrera por el poder?

I: La apuesta es construir una alternativa opositora, pero Juliá quiere evitar que la discusión quede reducida a quién encabeza una lista. Plantea sentar en una misma mesa a los sectores que compartan ideas sobre el modelo de ciudad y la gestión municipal. Su argumento es que sumar dirigentes por una cuestión aritmética no garantiza una propuesta competitiva. Primero, programa; después, nombres. Al menos, ésa es la fórmula que propone.

A¿: ¿Eso significa que está dispuesto a bajarse si aparece una candidatura de unidad?

I: Dice que no tiene problemas en dejar de lado aspiraciones personales y discutir una construcción colectiva. Pero puso una condición política: que la unidad tenga contenido y no sea una negociación de cargos. Si las conversaciones fracasan porque pesan más los egos que las coincidencias, Juliá anticipó que competirá con el sello del Partido Demócrata para disputar la representación opositora. Hernández Maqueda, por su parte, también dejó abierta la puerta a acuerdos con otras fuerzas, siempre que el partido conserve su identidad.